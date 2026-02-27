Бійці СБС знищили російський ЗРГК "Панцирь-С1" на руїнах "Азовсталі" в окупованому Маріуполі. ВIДЕО

Символічна та результативна операція в глибокому тилу ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, 27 лютого підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) успішно "відмінусували" дороговартісний російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".

Ціль було виявлено та уражено безпосередньо в окупованому Маріуполі, на території легендарного металургійного комбінату "Азовсталь".

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Деталі атаки:

Локація: Окупанти намагалися приховати комплекс ППО серед руїн промислової зони "Азовсталі", сподіваючись, що потужні бетонні конструкції та насичена оборона міста захистять систему.

Майстерність "птахів": Попри роботу засобів РЕБ та наявність інших систем ППО, оператори СБС зуміли завести ударний дрон точно в ціль.

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