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Бійці СБС знищили російський ЗРГК "Панцирь-С1" на руїнах "Азовсталі" в окупованому Маріуполі. ВIДЕО

Символічна та результативна операція в глибокому тилу ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, 27 лютого підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) успішно "відмінусували" дороговартісний російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".

Ціль було виявлено та уражено безпосередньо в окупованому Маріуполі, на території легендарного металургійного комбінату "Азовсталь".

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Деталі атаки:

  • Локація: Окупанти намагалися приховати комплекс ППО серед руїн промислової зони "Азовсталі", сподіваючись, що потужні бетонні конструкції та насичена оборона міста захистять систему.

  • Майстерність "птахів": Попри роботу засобів РЕБ та наявність інших систем ППО, оператори СБС зуміли завести ударний дрон точно в ціль.

Дивіться: Заступник начальника ГРУ Алексєєв, якого зранку підстрелили у Москві, був учасником перемовин щодо виходу з Азовсталі, - Прокопенко. ФОТО

Автор: 

армія рф (21189) ППО (4164) знищення (10284) Азовсталь (458) Сили безпілотних систем (511) 414 Птахи Мадяра (199)
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Топ коментарі
+8
Майстерно
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27.02.2026 14:20 Відповісти
+3
Схоже на ЗРПК "Панцирь-С1" на шасі MAN-SX45

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27.02.2026 14:31 Відповісти
+3
На мілітарному про це вже https://militarnyi.com/uk/news/dron-polku-rejd-urazyv-ridkisnyj-pantsyr-s1-na-shasi-baz-u-mariupoli/ написали. За їхньою версією це БАЗ-6909 з кабіною, прикритою якоюсь навісною конструкцією, яка спотворює його вигляд. Задня пара коліс теж отримала захист від пошкоджень.



На тлі великих втрат російської ППО від українських постійних ударів не дивно, що росіяни змушені використовувати рідкісні або взагалі одиночні екземпляри своєї техніки для прикриття військ чи важливих об'єктів на тимчасово окупованій території або у самій РФ.
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27.02.2026 16:24 Відповісти
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Це якийсь ексклюзивний панцир на незвичному шасі.
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27.02.2026 14:19 Відповісти
Схоже на ЗРПК "Панцирь-С1" на шасі MAN-SX45

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27.02.2026 14:31 Відповісти
спільне виробництво с фріцами
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27.02.2026 14:43 Відповісти
Ще варіант:



Панцирь-С1" на шасі МЗКТ-7930
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27.02.2026 14:47 Відповісти
Ще така фотка

https://i.postimg.cc/sD3CWy6M/pancir-mzkt-7930-280814.jpg https://i.postimg.cc/sD3CWy6M/pancir-mzkt-7930-280814.jpg https://i.postimg.cc/sD3CWy6M/pancir-mzkt-7930-280814.jpg
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27.02.2026 14:51 Відповісти
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27.02.2026 14:52 Відповісти
нічого ексклюзивного коли твій завод камаз банкрот.Походу бульба щось постачає.
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27.02.2026 15:32 Відповісти
то один з перших дослідних зразків панцира на шасі БАЗ-6909 з кінця 90-х - існував в єдиному екземплярі
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27.02.2026 15:33 Відповісти
На мілітарному про це вже https://militarnyi.com/uk/news/dron-polku-rejd-urazyv-ridkisnyj-pantsyr-s1-na-shasi-baz-u-mariupoli/ написали. За їхньою версією це БАЗ-6909 з кабіною, прикритою якоюсь навісною конструкцією, яка спотворює його вигляд. Задня пара коліс теж отримала захист від пошкоджень.



На тлі великих втрат російської ППО від українських постійних ударів не дивно, що росіяни змушені використовувати рідкісні або взагалі одиночні екземпляри своєї техніки для прикриття військ чи важливих об'єктів на тимчасово окупованій території або у самій РФ.
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27.02.2026 16:24 Відповісти
Майстерно
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27.02.2026 14:20 Відповісти
 
 