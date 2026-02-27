Бійці СБС знищили російський ЗРГК "Панцирь-С1" на руїнах "Азовсталі" в окупованому Маріуполі. ВIДЕО
Символічна та результативна операція в глибокому тилу ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, 27 лютого підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) успішно "відмінусували" дороговартісний російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".
Ціль було виявлено та уражено безпосередньо в окупованому Маріуполі, на території легендарного металургійного комбінату "Азовсталь".
Деталі атаки:
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Локація: Окупанти намагалися приховати комплекс ППО серед руїн промислової зони "Азовсталі", сподіваючись, що потужні бетонні конструкції та насичена оборона міста захистять систему.
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Майстерність "птахів": Попри роботу засобів РЕБ та наявність інших систем ППО, оператори СБС зуміли завести ударний дрон точно в ціль.
Топ коментарі
+8 Kristobal Juan
показати весь коментар27.02.2026 14:20 Відповісти Посилання
+3 Randall Flag #387882
показати весь коментар27.02.2026 14:31 Відповісти Посилання
+3 Randall Flag #387882
показати весь коментар27.02.2026 16:24 Відповісти Посилання
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Панцирь-С1" на шасі МЗКТ-7930
https://i.postimg.cc/sD3CWy6M/pancir-mzkt-7930-280814.jpg https://i.postimg.cc/sD3CWy6M/pancir-mzkt-7930-280814.jpg https://i.postimg.cc/sD3CWy6M/pancir-mzkt-7930-280814.jpg
На тлі великих втрат російської ППО від українських постійних ударів не дивно, що росіяни змушені використовувати рідкісні або взагалі одиночні екземпляри своєї техніки для прикриття військ чи важливих об'єктів на тимчасово окупованій території або у самій РФ.