Местные жители поинтересовались состоянием американской летчицы, катапультировавшейся после аварии в Кувейте. ВИДЕО

В сети опубликовали кадры, на которых видна американская летчица, катапультировавшаяся в результате аварии истребителя F-15E в Кувейте. Инцидент произошел утром 2 марта во время операции "Эпическая ярость".

Как сообщает Цензор.НЕТ, все члены экипажей выжили, а местные жители, которые приблизились к летчице после катапультирования, поинтересовались ее состоянием и поблагодарили за помощь.

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Центральное командование ВС США подтвердило, что экипажи находятся в безопасности, и проводится расследование обстоятельств инцидента.

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