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Новости Видео США
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Местные жители поинтересовались состоянием американской летчицы, катапультировавшейся после аварии в Кувейте. ВИДЕО

В сети опубликовали кадры, на которых видна американская летчица, катапультировавшаяся в результате аварии истребителя F-15E в Кувейте. Инцидент произошел утром 2 марта во время операции "Эпическая ярость".

Как сообщает Цензор.НЕТ, все члены экипажей выжили, а местные жители, которые приблизились к летчице после катапультирования, поинтересовались ее состоянием и поблагодарили за помощь.

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Центральное командование ВС США подтвердило, что экипажи находятся в безопасности, и проводится расследование обстоятельств инцидента.

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Кувейт (44) самолет (3721) США (29527) пилот (124) истребитель (132)
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Топ комментарии
+20
Крата льотчиця!
Весела.
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02.03.2026 21:54 Ответить
+15
бо не з рашиського з літака катапультувалась - кажуть що у кацапів після капатультування льотчик вже списується геть або тимчасово
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02.03.2026 21:56 Ответить
+14
То ли дело скрепные кацаполёты.
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02.03.2026 22:00 Ответить
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над Кувейтом безпечніше катапультуватись, ніж над Україною.
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02.03.2026 21:53 Ответить
в Україні так само ставляться до американців
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02.03.2026 22:29 Ответить
до тих, які катапультуються над Україною? Можливо. Але це достеменно невідомо, бо поки що таких прецедентів не було.
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02.03.2026 22:35 Ответить
Було. Було коли экiпаж одного B-17 прямуючего на Полтавський аеродром пiсля бомбардування румуньських Плоештiв був змушен стрибати з парашутами. Но тому вже 80 рокiв.
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03.03.2026 00:19 Ответить
тоді це було безпечно, бо не було німецького тєлєграму, тому серед населення не було зрадників за безготівкові гроші на картку від. окупантів.
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03.03.2026 01:12 Ответить
наш президент користується телеграмом, і вся опозиція також. ти щось маєш проти них?
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03.03.2026 07:50 Ответить
Він був би задоволений телеграмом якби там був один Бубочка, Богуцька і Буданов.
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03.03.2026 08:37 Ответить
ну так. І до них ще усі кацапи.
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03.03.2026 13:25 Ответить
бо в тих ТГ-каналах ,що у них стоять, там їх в дупу цьомають.
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03.03.2026 09:07 Ответить
та нє, тєлєграм полєзна штука. На нього злітаються всі манкурти, латентні і відкриті зрадники серед громадян України, і це дає нові робочі місця в СБУ, і полегшує ім роботу, гарантує премії та підвищення. Правда бувають і пройоби - горять військові автівки, балістика прилітає по геолокаціям підстанцій та ППО, гинуть люди від ****** tap накшталт львівського... А так звісно ж одна польза від нього. На ЛБЗ наші бійці використовують його для оперативного зв'язку та службових комунікацій...
А, вибачаюсь, переплутав. Це ж кацапи ним у війську користуються, тобто штука палєзна.
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03.03.2026 13:24 Ответить
Про такі деталі не відомо в історії цієї операції, щось самопальне!!!???
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03.03.2026 08:09 Ответить
взагаліто американці це наші друзі, хотілось щоб вони ще нам дали атомну бомбу щоб ми ********* всіх свинособак
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03.03.2026 07:56 Ответить
Зараз так виглядає, що вони бариги і друзі параші.
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03.03.2026 08:39 Ответить
взагаліто виглядає так що свинособаки увязли в болотах донбасу ушатали всю армію і всі склади, а трамп щолкає їх союзників одним за другим, вони всі шахеди ушатали щоб захватити якийсь покровськ а втратили венесуелу з запасами нафти більшим ніж у всьому сибіру
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03.03.2026 08:50 Ответить
особенно мені сподобалось як трамп щолкнув мадуру. без мадури оркам точно кінець. нікому буде витягати з боліт донбасу.
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03.03.2026 09:20 Ответить
Крата льотчиця!
Весела.
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02.03.2026 21:54 Ответить
бо не з рашиського з літака катапультувалась - кажуть що у кацапів після капатультування льотчик вже списується геть або тимчасово
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02.03.2026 21:56 Ответить
ну, К-36ДМ трохи хребет складає, але потім через декілька місяцв він розкладається. Але не завжди.
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02.03.2026 22:03 Ответить
Після четвертого катапультування списують безповоротно.
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02.03.2026 23:14 Ответить
Четвертого за день?
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03.03.2026 12:38 Ответить
Взагалі.
Вважається, що травми хребта, отримані за 4 катапультування не сумісні з подальшим продовженням польотів.
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03.03.2026 13:32 Ответить
у Кувейті дві держ. мови - кувейтська та англійська

.
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02.03.2026 21:54 Ответить
А кувейтська не арабська ??
Їм треба було питати: лябес? Їй треба було відповісти гамдулля.
Ото було би по кювейтськи. )
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02.03.2026 22:01 Ответить
Шуфі мафі? Мафіші шуфі.
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02.03.2026 23:04 Ответить
Брежнєв приїхав у Ташкент. Пiшов гуляти по мiсту. Його побачив дiссидент, крикнув, - Архiпелаг Гулаг! Льоня ему, - Гулаг Архiпелаг!
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03.03.2026 00:25 Ответить
визвав брєжнєв нач. кгб і запитав ..скільки в сєрєсєрі євреєв .. той відповів ..приблизно 5 мільйонів.. а скільки з тих п.яти покинуть сєрєсєр якщо дозволимо ??? нач. кгб подумав і відповів ..леонід ілліч . здристнуть 20 міліонів . тогда нє будєм спєшить ім і тут нєплохо
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03.03.2026 06:08 Ответить
але спочатку трималася за кобуру)))
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02.03.2026 21:59 Ответить
І правильно робила. Хз, хто це у халаті до неї пензлює.
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02.03.2026 23:15 Ответить
Як кажуть, Береженого Бог береже, а козака *****!
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03.03.2026 00:27 Ответить
"Дружній вогонь" - дружні відносини...
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02.03.2026 22:00 Ответить
То ли дело скрепные кацаполёты.
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02.03.2026 22:00 Ответить
Гойда 💪❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️✌️
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02.03.2026 22:14 Ответить
Метр двадцать пост?
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02.03.2026 22:02 Ответить
А навіщо Годзіла у кабіні літака?
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02.03.2026 23:16 Ответить
ця півторушка за штурвалом може таки справи наробить, що сотні бугайв не зможуть зрівнятись
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03.03.2026 02:28 Ответить
Да нет там метр пиисят. 140-145 см максимум.
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03.03.2026 07:04 Ответить
Нагадало про ізраїльску жінку-пілота яку схопили в червні в Ірані. Хто знає, яка її подальша доля.
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03.03.2026 02:36 Ответить
А цiкаво що з нею трапилося... Friendly fire чи помилка пилотування? Треба дякувати DEI?
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03.03.2026 06:22 Ответить
Безкутова тоже так могла бы летать,но ей не дают развернуться
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03.03.2026 08:38 Ответить
краще, ніж до аварії
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03.03.2026 08:39 Ответить
 
 