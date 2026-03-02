Местные жители поинтересовались состоянием американской летчицы, катапультировавшейся после аварии в Кувейте. ВИДЕО
В сети опубликовали кадры, на которых видна американская летчица, катапультировавшаяся в результате аварии истребителя F-15E в Кувейте. Инцидент произошел утром 2 марта во время операции "Эпическая ярость".
Как сообщает Цензор.НЕТ, все члены экипажей выжили, а местные жители, которые приблизились к летчице после катапультирования, поинтересовались ее состоянием и поблагодарили за помощь.
Центральное командование ВС США подтвердило, что экипажи находятся в безопасности, и проводится расследование обстоятельств инцидента.
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+20 Виктор Ле #550890
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+15 mg42ua
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+14 Green Bill #603485
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А, вибачаюсь, переплутав. Це ж кацапи ним у війську користуються, тобто штука палєзна.
Весела.
Вважається, що травми хребта, отримані за 4 катапультування не сумісні з подальшим продовженням польотів.
.
Їм треба було питати: лябес? Їй треба було відповісти гамдулля.
Ото було би по кювейтськи. )