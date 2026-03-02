Місцеві жителі поцікавилися станом американської льотчиці, яка катапультувалася після аварії в Кувейті. ВIДЕО
У мережі опублікували кадри, на яких видно американську льотчицю, що катапультувалася внаслідок аварії винищувача F-15E в Кувейті. Інцидент стався вранці 2 березня під час операції "Епічна лють".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, всі члени екіпажів вижили, а місцеві жителі, які наблизилися до льотчиці після катапультування, поцікавилися її станом і подякували за допомогу.
Центральне командування ЗС США підтвердило, що екіпажі перебувають у безпеці, і проводиться розслідування обставин інциденту.
Топ коментарі
+20 Виктор Ле #550890
показати весь коментар02.03.2026 21:54 Відповісти Посилання
+15 mg42ua
показати весь коментар02.03.2026 21:56 Відповісти Посилання
+14 Green Bill #603485
показати весь коментар02.03.2026 22:00 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А, вибачаюсь, переплутав. Це ж кацапи ним у війську користуються, тобто штука палєзна.
Весела.
Вважається, що травми хребта, отримані за 4 катапультування не сумісні з подальшим продовженням польотів.
.
Їм треба було питати: лябес? Їй треба було відповісти гамдулля.
Ото було би по кювейтськи. )