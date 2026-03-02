Місцеві жителі поцікавилися станом американської льотчиці, яка катапультувалася після аварії в Кувейті. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри, на яких видно американську льотчицю, що катапультувалася внаслідок аварії винищувача F-15E в Кувейті. Інцидент стався вранці 2 березня під час операції "Епічна лють".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, всі члени екіпажів вижили, а місцеві жителі, які наблизилися до льотчиці після катапультування, поцікавилися її станом і подякували за допомогу.

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Центральне командування ЗС США підтвердило, що екіпажі перебувають у безпеці, і проводиться розслідування обставин інциденту.

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