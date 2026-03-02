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Новини Відео США
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Місцеві жителі поцікавилися станом американської льотчиці, яка катапультувалася після аварії в Кувейті. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри, на яких видно американську льотчицю, що катапультувалася внаслідок аварії винищувача F-15E в Кувейті. Інцидент стався вранці 2 березня під час операції "Епічна лють".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, всі члени екіпажів вижили, а місцеві жителі, які наблизилися до льотчиці після катапультування, поцікавилися її станом і подякували за допомогу.

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Центральне командування ЗС США підтвердило, що екіпажі перебувають у безпеці, і проводиться розслідування обставин інциденту.

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Кувейт (66) літак (3101) США (26704) пілот (126) винищувач (136)
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Топ коментарі
+20
Крата льотчиця!
Весела.
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02.03.2026 21:54 Відповісти
+15
бо не з рашиського з літака катапультувалась - кажуть що у кацапів після капатультування льотчик вже списується геть або тимчасово
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02.03.2026 21:56 Відповісти
+14
То ли дело скрепные кацаполёты.
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02.03.2026 22:00 Відповісти
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над Кувейтом безпечніше катапультуватись, ніж над Україною.
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02.03.2026 21:53 Відповісти
в Україні так само ставляться до американців
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02.03.2026 22:29 Відповісти
до тих, які катапультуються над Україною? Можливо. Але це достеменно невідомо, бо поки що таких прецедентів не було.
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02.03.2026 22:35 Відповісти
Було. Було коли экiпаж одного B-17 прямуючего на Полтавський аеродром пiсля бомбардування румуньських Плоештiв був змушен стрибати з парашутами. Но тому вже 80 рокiв.
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03.03.2026 00:19 Відповісти
тоді це було безпечно, бо не було німецького тєлєграму, тому серед населення не було зрадників за безготівкові гроші на картку від. окупантів.
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03.03.2026 01:12 Відповісти
наш президент користується телеграмом, і вся опозиція також. ти щось маєш проти них?
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03.03.2026 07:50 Відповісти
Він був би задоволений телеграмом якби там був один Бубочка, Богуцька і Буданов.
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03.03.2026 08:37 Відповісти
ну так. І до них ще усі кацапи.
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03.03.2026 13:25 Відповісти
бо в тих ТГ-каналах ,що у них стоять, там їх в дупу цьомають.
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03.03.2026 09:07 Відповісти
та нє, тєлєграм полєзна штука. На нього злітаються всі манкурти, латентні і відкриті зрадники серед громадян України, і це дає нові робочі місця в СБУ, і полегшує ім роботу, гарантує премії та підвищення. Правда бувають і пройоби - горять військові автівки, балістика прилітає по геолокаціям підстанцій та ППО, гинуть люди від ****** tap накшталт львівського... А так звісно ж одна польза від нього. На ЛБЗ наші бійці використовують його для оперативного зв'язку та службових комунікацій...
А, вибачаюсь, переплутав. Це ж кацапи ним у війську користуються, тобто штука палєзна.
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03.03.2026 13:24 Відповісти
Про такі деталі не відомо в історії цієї операції, щось самопальне!!!???
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03.03.2026 08:09 Відповісти
взагаліто американці це наші друзі, хотілось щоб вони ще нам дали атомну бомбу щоб ми ********* всіх свинособак
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03.03.2026 07:56 Відповісти
Зараз так виглядає, що вони бариги і друзі параші.
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03.03.2026 08:39 Відповісти
взагаліто виглядає так що свинособаки увязли в болотах донбасу ушатали всю армію і всі склади, а трамп щолкає їх союзників одним за другим, вони всі шахеди ушатали щоб захватити якийсь покровськ а втратили венесуелу з запасами нафти більшим ніж у всьому сибіру
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03.03.2026 08:50 Відповісти
особенно мені сподобалось як трамп щолкнув мадуру. без мадури оркам точно кінець. нікому буде витягати з боліт донбасу.
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03.03.2026 09:20 Відповісти
Крата льотчиця!
Весела.
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02.03.2026 21:54 Відповісти
бо не з рашиського з літака катапультувалась - кажуть що у кацапів після капатультування льотчик вже списується геть або тимчасово
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02.03.2026 21:56 Відповісти
ну, К-36ДМ трохи хребет складає, але потім через декілька місяцв він розкладається. Але не завжди.
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02.03.2026 22:03 Відповісти
Після четвертого катапультування списують безповоротно.
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02.03.2026 23:14 Відповісти
Четвертого за день?
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03.03.2026 12:38 Відповісти
Взагалі.
Вважається, що травми хребта, отримані за 4 катапультування не сумісні з подальшим продовженням польотів.
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03.03.2026 13:32 Відповісти
у Кувейті дві держ. мови - кувейтська та англійська

.
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02.03.2026 21:54 Відповісти
А кувейтська не арабська ??
Їм треба було питати: лябес? Їй треба було відповісти гамдулля.
Ото було би по кювейтськи. )
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02.03.2026 22:01 Відповісти
Шуфі мафі? Мафіші шуфі.
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02.03.2026 23:04 Відповісти
Брежнєв приїхав у Ташкент. Пiшов гуляти по мiсту. Його побачив дiссидент, крикнув, - Архiпелаг Гулаг! Льоня ему, - Гулаг Архiпелаг!
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03.03.2026 00:25 Відповісти
визвав брєжнєв нач. кгб і запитав ..скільки в сєрєсєрі євреєв .. той відповів ..приблизно 5 мільйонів.. а скільки з тих п.яти покинуть сєрєсєр якщо дозволимо ??? нач. кгб подумав і відповів ..леонід ілліч . здристнуть 20 міліонів . тогда нє будєм спєшить ім і тут нєплохо
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03.03.2026 06:08 Відповісти
але спочатку трималася за кобуру)))
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02.03.2026 21:59 Відповісти
І правильно робила. Хз, хто це у халаті до неї пензлює.
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02.03.2026 23:15 Відповісти
Як кажуть, Береженого Бог береже, а козака *****!
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03.03.2026 00:27 Відповісти
"Дружній вогонь" - дружні відносини...
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02.03.2026 22:00 Відповісти
То ли дело скрепные кацаполёты.
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02.03.2026 22:00 Відповісти
Гойда 💪❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️✌️
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02.03.2026 22:14 Відповісти
Метр двадцать пост?
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02.03.2026 22:02 Відповісти
А навіщо Годзіла у кабіні літака?
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02.03.2026 23:16 Відповісти
ця півторушка за штурвалом може таки справи наробить, що сотні бугайв не зможуть зрівнятись
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03.03.2026 02:28 Відповісти
Да нет там метр пиисят. 140-145 см максимум.
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03.03.2026 07:04 Відповісти
Нагадало про ізраїльску жінку-пілота яку схопили в червні в Ірані. Хто знає, яка її подальша доля.
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03.03.2026 02:36 Відповісти
А цiкаво що з нею трапилося... Friendly fire чи помилка пилотування? Треба дякувати DEI?
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03.03.2026 06:22 Відповісти
Безкутова тоже так могла бы летать,но ей не дают развернуться
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03.03.2026 08:38 Відповісти
краще, ніж до аварії
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03.03.2026 08:39 Відповісти
 
 