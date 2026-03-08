Почти 1750 дронов, 1530 КАБов и 39 ракет выпустила РФ против Украины за неделю, - Зеленский. ВИДЕО
За последнюю неделю Россия атаковала Украину тысячи раз с применением дронов, КАБов и ракет.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Нужно больше защиты
"Почти 1750 ударных дронов, 1530 управляемых авиационных бомб, 39 ракет использовал враг против наших людей. Под ударами гражданская инфраструктура: энергетика и жилые дома. Большинство целей нашим воинам удается обезвреживать. Но защиты нужно больше, и нужно на каждый день", - подчеркнул президент.
Поддержка Украины и давление на РФ
"Прежде всего это ракеты ПВО, и поэтому взносы и поставки в рамках программы PURL являются ключевыми. И я благодарю всех, кто продолжает поддержку", - добавил Зеленский.
Он отметил, что нужно и в дальнейшем усиливать санкции в отношении России и ее союзников.
"Все, что помогает РФ финансировать и продолжать эту войну, нужно блокировать. Сегодня же будут переговоры с европейскими партнерами по каждому из этих элементов. Спасибо всем, кто помогает Украине", - сообщил глава государства.
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