РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9978 посетителей онлайн
Новости Видео Обстрелы Украины
767 16

Почти 1750 дронов, 1530 КАБов и 39 ракет выпустила РФ против Украины за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

За последнюю неделю Россия атаковала Украину тысячи раз с применением дронов, КАБов и ракет.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Нужно больше защиты

"Почти 1750 ударных дронов, 1530 управляемых авиационных бомб, 39 ракет использовал враг против наших людей. Под ударами гражданская инфраструктура: энергетика и жилые дома. Большинство целей нашим воинам удается обезвреживать. Но защиты нужно больше, и нужно на каждый день", - подчеркнул президент.

Смотрите: Враг ночью целился по энергетике и железной дороге: 29 ракет, из них почти половина - баллистика, 480 дронов, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Поддержка Украины и давление на РФ

"Прежде всего это ракеты ПВО, и поэтому взносы и поставки в рамках программы PURL являются ключевыми. И я благодарю всех, кто продолжает поддержку", - добавил Зеленский.

Он отметил, что нужно и в дальнейшем усиливать санкции в отношении России и ее союзников.

Читайте: Инфраструктура, логистика и водоснабжение: РФ готовит новую волну массированных атак по Украине, - Зеленский

"Все, что помогает РФ финансировать и продолжать эту войну, нужно блокировать. Сегодня же будут переговоры с европейскими партнерами по каждому из этих элементов. Спасибо всем, кто помогает Украине", - сообщил глава государства.

Автор: 

Зеленский Владимир (24499) обстрел (33120) ракеты (3992) дроны (7361) КАБ (547)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Зелений виродок просто насолоджується такими новинами, щоб він здох!
показать весь комментарий
08.03.2026 10:33 Ответить
+12
СТАТІСТ , ПОТУЖНИЙ...
показать весь комментарий
08.03.2026 10:36 Ответить
+9
Статистик прокинувся))) з добрим коксом ранком!))
показать весь комментарий
08.03.2026 10:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелений виродок просто насолоджується такими новинами, щоб він здох!
показать весь комментарий
08.03.2026 10:33 Ответить
Статистик прокинувся))) з добрим коксом ранком!))
показать весь комментарий
08.03.2026 10:36 Ответить
СТАТІСТ , ПОТУЖНИЙ...
показать весь комментарий
08.03.2026 10:36 Ответить
ВІдчитався кураторам.
показать весь комментарий
08.03.2026 10:38 Ответить
Цікаво, хто у цього мудака підрахуй? То шо він сам ничого окрім крадених грошей рахувати не спроможний це 100%.
показать весь комментарий
08.03.2026 10:38 Ответить
То дронів через війну в Ірані не стало таки менше((9
показать весь комментарий
08.03.2026 10:42 Ответить
Ти чи жалієшся?Де обіцяні тобою асиметрична відповідь і помста?Щоб протистояти цим ударам,бий по ********** в 2 рази більше.До Уралу всі аеродроми,НПЗ,хімічні підприємства,стратегічні,енергетичнівипалюй як робить це у нас плєшиве,бункерне ЧМО.Иоді тобі повіримо,а поки несусвітне тріпло.
показать весь комментарий
08.03.2026 10:42 Ответить
"зелений язик" цього "зрадника слуги " відрізує для України і її народу і фінанси і партнерів,котрі їх мають, і зброю,котру перестають надавати
показать весь комментарий
08.03.2026 10:46 Ответить
не можно зрадника під час війни прибрати,мотрібно чекати писдеця
показать весь комментарий
08.03.2026 10:55 Ответить
Скільки Україна відповіла власними дронами/кабами/ракетами за тиждень?
показать весь комментарий
08.03.2026 11:02 Ответить
" Я випустив по Москві нуль цілих нуль десятих ракет та дронів! " Скоро, скоро кореш Шпілерман зробить балістику, ух я тоді!. Або ні. Там же ППО у три ряди. Бесполезно.....
показать весь комментарий
08.03.2026 11:15 Ответить
Оманська гнида насолоджується
показать весь комментарий
08.03.2026 11:20 Ответить
а це що тоді?
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 164 416 (+2 558) од. Джерело: https://censor.net/ua/n3604127
показать весь комментарий
08.03.2026 11:36 Ответить
Вовапідрахуй
показать весь комментарий
08.03.2026 12:50 Ответить
Дякуємо,дякуємо статисту.А де ж президент воюючої країни?
показать весь комментарий
08.03.2026 14:31 Ответить
 
 