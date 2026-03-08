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Новини Відео Обстріли України
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Майже 1750 дронів, 1530 КАБів та 39 ракет випустила РФ проти України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

За останній тиждень Росія атакувала Україну тисячі разів із застосуванням дронів, КАБів та ракет.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Потрібно більше захисту

"Майже 1750 ударних дронів, 1530 керованих авіаційних бомб, 39 ракет використав ворог проти наших людей. Під ударами цивільна інфраструктура: енергетика та житлові будинки. Більшість цілей нашим воїнам вдається знешкоджувати. Але захисту потрібно більше, і потрібно на кожен день", - наголосив президент.

Дивіться: Ворог вночі цілився по енергетиці та залізниці: 29 ракет, із них майже половина – балістика, 480 дронів, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Підтримка України і тиск на РФ

"Передусім це ракети ППО, і тому внески та постачання в межах програми PURL ключові. І я дякую всім, хто продовжує підтримку", - додав Зеленський.

Він зауважив, що потрібно й надалі посилювати санкції на Росію та її спільників.

Читайте: Інфраструктура, логістика та водопостачання: РФ готує нову хвилю масованих атак по Україні, - Зеленський

"Усе, що допомагає РФ фінансувати і продовжувати цю війну, потрібно блокувати. Сьогодні ж будуть перемовини з європейськими партнерами щодо кожного із цих елементів. Дякую всім, хто допомагає Україні", - повідомив глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (28024) обстріл (34473) ракети (4449) дрони (8433) КАБ (550)
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Топ коментарі
+14
Зелений виродок просто насолоджується такими новинами, щоб він здох!
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08.03.2026 10:33 Відповісти
+12
СТАТІСТ , ПОТУЖНИЙ...
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08.03.2026 10:36 Відповісти
+9
Статистик прокинувся))) з добрим коксом ранком!))
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08.03.2026 10:36 Відповісти
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Зелений виродок просто насолоджується такими новинами, щоб він здох!
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08.03.2026 10:33 Відповісти
Статистик прокинувся))) з добрим коксом ранком!))
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08.03.2026 10:36 Відповісти
СТАТІСТ , ПОТУЖНИЙ...
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08.03.2026 10:36 Відповісти
ВІдчитався кураторам.
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08.03.2026 10:38 Відповісти
Цікаво, хто у цього мудака підрахуй? То шо він сам ничого окрім крадених грошей рахувати не спроможний це 100%.
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08.03.2026 10:38 Відповісти
То дронів через війну в Ірані не стало таки менше((9
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08.03.2026 10:42 Відповісти
Ти чи жалієшся?Де обіцяні тобою асиметрична відповідь і помста?Щоб протистояти цим ударам,бий по ********** в 2 рази більше.До Уралу всі аеродроми,НПЗ,хімічні підприємства,стратегічні,енергетичнівипалюй як робить це у нас плєшиве,бункерне ЧМО.Иоді тобі повіримо,а поки несусвітне тріпло.
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08.03.2026 10:42 Відповісти
"зелений язик" цього "зрадника слуги " відрізує для України і її народу і фінанси і партнерів,котрі їх мають, і зброю,котру перестають надавати
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08.03.2026 10:46 Відповісти
не можно зрадника під час війни прибрати,мотрібно чекати писдеця
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08.03.2026 10:55 Відповісти
Скільки Україна відповіла власними дронами/кабами/ракетами за тиждень?
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08.03.2026 11:02 Відповісти
" Я випустив по Москві нуль цілих нуль десятих ракет та дронів! " Скоро, скоро кореш Шпілерман зробить балістику, ух я тоді!. Або ні. Там же ППО у три ряди. Бесполезно.....
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08.03.2026 11:15 Відповісти
Оманська гнида насолоджується
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08.03.2026 11:20 Відповісти
а це що тоді?
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 164 416 (+2 558) од. Джерело: https://censor.net/ua/n3604127
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08.03.2026 11:36 Відповісти
Вовапідрахуй
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08.03.2026 12:50 Відповісти
Дякуємо,дякуємо статисту.А де ж президент воюючої країни?
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08.03.2026 14:31 Відповісти
 
 