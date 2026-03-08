Майже 1750 дронів, 1530 КАБів та 39 ракет випустила РФ проти України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО
За останній тиждень Росія атакувала Україну тисячі разів із застосуванням дронів, КАБів та ракет.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Потрібно більше захисту
"Майже 1750 ударних дронів, 1530 керованих авіаційних бомб, 39 ракет використав ворог проти наших людей. Під ударами цивільна інфраструктура: енергетика та житлові будинки. Більшість цілей нашим воїнам вдається знешкоджувати. Але захисту потрібно більше, і потрібно на кожен день", - наголосив президент.
Підтримка України і тиск на РФ
"Передусім це ракети ППО, і тому внески та постачання в межах програми PURL ключові. І я дякую всім, хто продовжує підтримку", - додав Зеленський.
Він зауважив, що потрібно й надалі посилювати санкції на Росію та її спільників.
"Усе, що допомагає РФ фінансувати і продовжувати цю війну, потрібно блокувати. Сьогодні ж будуть перемовини з європейськими партнерами щодо кожного із цих елементів. Дякую всім, хто допомагає Україні", - повідомив глава держави.
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