Майже 1750 дронів, 1530 КАБів та 39 ракет випустила РФ проти України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

За останній тиждень Росія атакувала Україну тисячі разів із застосуванням дронів, КАБів та ракет.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Потрібно більше захисту

"Майже 1750 ударних дронів, 1530 керованих авіаційних бомб, 39 ракет використав ворог проти наших людей. Під ударами цивільна інфраструктура: енергетика та житлові будинки. Більшість цілей нашим воїнам вдається знешкоджувати. Але захисту потрібно більше, і потрібно на кожен день", - наголосив президент.

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Підтримка України і тиск на РФ

"Передусім це ракети ППО, і тому внески та постачання в межах програми PURL ключові. І я дякую всім, хто продовжує підтримку", - додав Зеленський.

Він зауважив, що потрібно й надалі посилювати санкції на Росію та її спільників.

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"Усе, що допомагає РФ фінансувати і продовжувати цю війну, потрібно блокувати. Сьогодні ж будуть перемовини з європейськими партнерами щодо кожного із цих елементів. Дякую всім, хто допомагає Україні", - повідомив глава держави.