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Новости Видео Боевые действия на Лиманском направлении
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Пехотинцы "Мести" 140 дней держали оборону на Лиманском направлении. Воины Лапа и Малый рассказали о тактике выживания. ВИДЕО

Пехотинцы подразделения "Серебряная тройка" бригады "Месть" держали оборону на Лиманском направлении 140 дней. За это время пережили обстрелы, удары FPV-дронов и вели бой с противником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Встреча после выхода из позиций

Как отмечается, журналисты издания встретили их почти сразу после выхода из позиций.

Военные с позывными Лапа и Малый рассказали о тактике, выживании в сложнейших условиях и о первых желаниях после выхода с позиции.

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Воспоминания воинов

"Это кошмар. Это просто ужас, когда ты живешь полгода, а вокруг тебя... где-то душ 30 лежит", - говорит один из них. 

"Дикий холод, дикий голод, обезвоживание и желание оттуда просто сбежать", - добавляет он.

Другой воин отметил также, что боялся даже спать без бронежилета - после случая, когда в блиндаж зашел российский военный.

Кроме того, они рассказали, что времени на отдых практически не было, поскольку они почти круглосуточно держали оборону.

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Донецкая область (12453) военнослужащие (6525) боевые действия (6198) Краматорский район (1258) Лиман (247)
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Слава Героям! Дякуючи цим Хлопцям Україна ще існує.
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09.03.2026 12:00 Ответить
Важко підібрать слова подяки до українських воїнів.
Нація повинна пам'ятати їх подвиг вічно.
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09.03.2026 12:23 Ответить
Слава їх Силі Духа нашім українськім Воїнам !!! ...❤️
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09.03.2026 12:24 Ответить
Чи уявляє хтось як важко на душі цим героям після пережитого? Як вони усвідомлюють що після короткої відпустки їм накажуть знову повертатися у те пекло щ якого вони дивом вийшли, і розуміють що скоріш за все не повернуться звідти?
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09.03.2026 12:46 Ответить
Особливо коли більшість українців і в хрін не дують - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
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09.03.2026 12:54 Ответить
Це саме те місце, де їм потрібен «Іскандер». Просто заради гострих відчуттів.
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09.03.2026 13:50 Ответить
 
 