Пехотинцы "Мести" 140 дней держали оборону на Лиманском направлении. Воины Лапа и Малый рассказали о тактике выживания. ВИДЕО
Пехотинцы подразделения "Серебряная тройка" бригады "Месть" держали оборону на Лиманском направлении 140 дней. За это время пережили обстрелы, удары FPV-дронов и вели бой с противником.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Встреча после выхода из позиций
Как отмечается, журналисты издания встретили их почти сразу после выхода из позиций.
Военные с позывными Лапа и Малый рассказали о тактике, выживании в сложнейших условиях и о первых желаниях после выхода с позиции.
Воспоминания воинов
"Это кошмар. Это просто ужас, когда ты живешь полгода, а вокруг тебя... где-то душ 30 лежит", - говорит один из них.
"Дикий холод, дикий голод, обезвоживание и желание оттуда просто сбежать", - добавляет он.
Другой воин отметил также, что боялся даже спать без бронежилета - после случая, когда в блиндаж зашел российский военный.
Кроме того, они рассказали, что времени на отдых практически не было, поскольку они почти круглосуточно держали оборону.
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