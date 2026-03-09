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Новини Відео Бойові дії на Лиманському напрямку
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Піхотинці "Помсти" 140 днів тримали оборону на Лиманському напрямку. Воїни Лапа і Малий розповіли про тактику виживання. ВIДЕО

Піхотинці підрозділу "Срібна трійка" бригади "Помста" тримали оборону на Лиманському напрямку 140 днів. За цей час пережили обстріли, удари FPV-дронів і вели бій із противником.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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Зустріч після виходу з позицій

Як зазначається, журналісти видання зустріли їх майже одразу після виходу з позицій.

Військові із позивним Лапа і Малий розповіли про тактику, виживання в надскладних умовах і про перші бажання після виходу з позиції.

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Спогади воїнів

"Це кошмар. Це просто жах, коли ти живеш пів року, а навколо тебе… десь душ 30 лежить", - каже один з них. 

"Дикий холод, дикий голод, зневоднення і бажання звідти просто втекти", - додає він.

Інший воїн зазначив також, що боявся навіть спати без бронежилета - після випадку, коли в бліндаж зайшов російський військовий.

Окрім того, вони розповіли, що часу на перепочинок практично не мали, оскільки тримали майже цілодобово оборону.

Також читайте: Двоє піхотинців 60 ОМБр повернулися з позицій через 143 та 99 днів безперервного бою. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецька область (11334) військовослужбовці (5230) бойові дії (5973) Краматорський район (1272) Лиман (248)
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Слава Героям! Дякуючи цим Хлопцям Україна ще існує.
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09.03.2026 12:00 Відповісти
Важко підібрать слова подяки до українських воїнів.
Нація повинна пам'ятати їх подвиг вічно.
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09.03.2026 12:23 Відповісти
Слава їх Силі Духа нашім українськім Воїнам !!! ...❤️
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09.03.2026 12:24 Відповісти
Чи уявляє хтось як важко на душі цим героям після пережитого? Як вони усвідомлюють що після короткої відпустки їм накажуть знову повертатися у те пекло щ якого вони дивом вийшли, і розуміють що скоріш за все не повернуться звідти?
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09.03.2026 12:46 Відповісти
Особливо коли більшість українців і в хрін не дують - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
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09.03.2026 12:54 Відповісти
Це саме те місце, де їм потрібен «Іскандер». Просто заради гострих відчуттів.
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09.03.2026 13:50 Відповісти
 
 