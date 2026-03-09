Піхотинці "Помсти" 140 днів тримали оборону на Лиманському напрямку. Воїни Лапа і Малий розповіли про тактику виживання. ВIДЕО

Піхотинці підрозділу "Срібна трійка" бригади "Помста" тримали оборону на Лиманському напрямку 140 днів. За цей час пережили обстріли, удари FPV-дронів і вели бій із противником.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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Зустріч після виходу з позицій

Як зазначається, журналісти видання зустріли їх майже одразу після виходу з позицій.

Військові із позивним Лапа і Малий розповіли про тактику, виживання в надскладних умовах і про перші бажання після виходу з позиції.

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Спогади воїнів

"Це кошмар. Це просто жах, коли ти живеш пів року, а навколо тебе… десь душ 30 лежить", - каже один з них.

"Дикий холод, дикий голод, зневоднення і бажання звідти просто втекти", - додає він.

Інший воїн зазначив також, що боявся навіть спати без бронежилета - після випадку, коли в бліндаж зайшов російський військовий.

Окрім того, вони розповіли, що часу на перепочинок практично не мали, оскільки тримали майже цілодобово оборону.

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