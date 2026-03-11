Поражены вражеские пункты управления в Селидово, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО
7 корпус быстрого реагирования ДШВ совместно с Силами беспилотных систем ВС Украины провели успешную операцию по уничтожению командных пунктов и мест дислокации противника в Селидово.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.
В ДШВ напоминают, что это - более чем в 20 км от линии фронта и 15 км к юго-востоку от Покровска.
"Непосредственное выполнение задач и огневое поражение определенных целей обеспечили операторы Middle Strike 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis", - говорится в сообщении.
Каковы последствия?
По результатам операции подтверждено поражение трех важных объектов оккупационных войск:
- Пункт временной дислокации подразделения БПЛА. По предварительной информации, его использовали в интересах 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ. В этом здании располагался личный состав для укрытия. Именно эту дивизию россияне используют для штурма Покровска с декабря 2025 года.
- Пункт управления отряда "Зевс" 8-го отдельного батальона БпС 2-й общевойсковой армии РФ. В этом здании располагался личный состав противника.
- Пункт временной дислокации и командный пункт 1-го мотострелкового батальона 30-й отдельной мотострелковой бригады РФ. Солдатский и офицерский состав командования батальона размещались на территории местного гостиничного комплекса.
Масштаб потерь личного состава противника уточняется.
Поражение объектов ослабило управление войсками РФ под Покровском
"Уничтожение этих объектов существенно ослабляет координацию вражеских подразделений беспилотных систем и управление войсками противника в Покровской агломерации", - говорится в сообщении.
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