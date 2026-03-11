Поражены вражеские пункты управления в Селидово, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО

7 корпус быстрого реагирования ДШВ совместно с Силами беспилотных систем ВС Украины провели успешную операцию по уничтожению командных пунктов и мест дислокации противника в Селидово.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.

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В ДШВ напоминают, что это - более чем в 20 км от линии фронта и 15 км к юго-востоку от Покровска.

"Непосредственное выполнение задач и огневое поражение определенных целей обеспечили операторы Middle Strike 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis", - говорится в сообщении.

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Каковы последствия?

По результатам операции подтверждено поражение трех важных объектов оккупационных войск:

Пункт временной дислокации подразделения БПЛА. По предварительной информации, его использовали в интересах 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ. В этом здании располагался личный состав для укрытия. Именно эту дивизию россияне используют для штурма Покровска с декабря 2025 года.

Пункт управления отряда "Зевс" 8-го отдельного батальона БпС 2-й общевойсковой армии РФ. В этом здании располагался личный состав противника.

Пункт временной дислокации и командный пункт 1-го мотострелкового батальона 30-й отдельной мотострелковой бригады РФ. Солдатский и офицерский состав командования батальона размещались на территории местного гостиничного комплекса.

Масштаб потерь личного состава противника уточняется.

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Поражение объектов ослабило управление войсками РФ под Покровском

"Уничтожение этих объектов существенно ослабляет координацию вражеских подразделений беспилотных систем и управление войсками противника в Покровской агломерации", - говорится в сообщении.