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Уражено ворожі пункти управління у Селидовому, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

7 корпус швидкого реагування ДШВ спільно із Силами безпілотних систем ЗС України провели успішну операцію зі знищення командних пунктів та місць дислокації противника в Селидовому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

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У ДШВ нагадують, що це - більш ніж за 20 км від лінії фронту та 15 км на південний схід від Покровська.

"Безпосереднє виконання завдань і вогневе ураження визначених цілей забезпечили оператори Middle Strike 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis", - йдеться у повідомленні.

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Які наслідки?

За результатами операції, підтверджено ураження трьох важливих об’єктів окупаційних військ:

  • Пункт тимчасової дислокації підрозділу БПЛА. За попередньою інформацією, його використовували в інтересах 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ. В цій будівлі розташовувався особовий склад для укриття. Саме ця дивізія росіяни використовують для штурму Покровська з грудня 2025 року.
  • Пункт управління загону "Зевс" 8-го окремого батальйону БпС 2-ї загальновійськової армії рф. У цій будівлі розташовувався особовий склад противника.
  • Пункт тимчасової дислокації та командний пункт 1-го мотострілецького батальйону 30-ї окремої мотострілецької бригади рф. Солдатський та офіцерський склад командування батальйону розміщувалися на території місцевого готельного комплексу.

Масштаб втрат особового складу противника уточнюються.

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Ураження об’єктів послабило управління військами РФ під Покровськом

"Знищення цих об’єктів суттєво послаблює координацію ворожих підрозділів безпілотних систем та управління військами противника у Покровській агломерації", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Донецька область (11341) ДШВ Десантно-штурмові війська (479) Сили безпілотних систем (532) Покровський район (1784) Селидове (15)
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На орків зійшов благодатний вогонь від Українців!!
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11.03.2026 13:00 Відповісти
 
 