Уражено ворожі пункти управління у Селидовому, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО
7 корпус швидкого реагування ДШВ спільно із Силами безпілотних систем ЗС України провели успішну операцію зі знищення командних пунктів та місць дислокації противника в Селидовому.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.
У ДШВ нагадують, що це - більш ніж за 20 км від лінії фронту та 15 км на південний схід від Покровська.
"Безпосереднє виконання завдань і вогневе ураження визначених цілей забезпечили оператори Middle Strike 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis", - йдеться у повідомленні.
Які наслідки?
За результатами операції, підтверджено ураження трьох важливих об’єктів окупаційних військ:
- Пункт тимчасової дислокації підрозділу БПЛА. За попередньою інформацією, його використовували в інтересах 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ. В цій будівлі розташовувався особовий склад для укриття. Саме ця дивізія росіяни використовують для штурму Покровська з грудня 2025 року.
- Пункт управління загону "Зевс" 8-го окремого батальйону БпС 2-ї загальновійськової армії рф. У цій будівлі розташовувався особовий склад противника.
- Пункт тимчасової дислокації та командний пункт 1-го мотострілецького батальйону 30-ї окремої мотострілецької бригади рф. Солдатський та офіцерський склад командування батальйону розміщувалися на території місцевого готельного комплексу.
Масштаб втрат особового складу противника уточнюються.
Ураження об’єктів послабило управління військами РФ під Покровськом
"Знищення цих об’єктів суттєво послаблює координацію ворожих підрозділів безпілотних систем та управління військами противника у Покровській агломерації", - йдеться у повідомленні.
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