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Россияне атаковали эвакуационную группу на Запорожье: поврежден автомобиль. ВИДЕО

Российские войска атаковали FPV-дронами эвакуационный автомобиль ГСЧС в Запорожском районе Запорожской области, в результате чего транспортное средство было значительно повреждено.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что офицеры-спасатели громады вывозили супругов - 71-летнюю женщину и ее 70-летнего мужа - из прифронтового села. В машине вместе с гражданскими находились 3 сотрудника ГСЧС. В это время российские оккупанты коварно нанесли удар двумя FPV-дронами: они взорвались рядом с автомобилем. В результате удара продолжать движение на нем стало невозможно.

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Без пострадавших

В ГСЧС сообщают, что никто не пострадал. Людей доставили в Запорожье другим служебным автомобилем.

"Этот случай в очередной раз показывает цинизм россиян: удары наносят даже по эвакуационным автомобилям, где находятся спасатели и мирные жители", - подчеркнули в службе.

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обстрел (33193) Запорожская область (4457) спасатели (244) ГСЧС (5212) Запорожский район (616)
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