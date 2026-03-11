Россияне атаковали эвакуационную группу на Запорожье: поврежден автомобиль. ВИДЕО
Российские войска атаковали FPV-дронами эвакуационный автомобиль ГСЧС в Запорожском районе Запорожской области, в результате чего транспортное средство было значительно повреждено.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что офицеры-спасатели громады вывозили супругов - 71-летнюю женщину и ее 70-летнего мужа - из прифронтового села. В машине вместе с гражданскими находились 3 сотрудника ГСЧС. В это время российские оккупанты коварно нанесли удар двумя FPV-дронами: они взорвались рядом с автомобилем. В результате удара продолжать движение на нем стало невозможно.
Без пострадавших
В ГСЧС сообщают, что никто не пострадал. Людей доставили в Запорожье другим служебным автомобилем.
"Этот случай в очередной раз показывает цинизм россиян: удары наносят даже по эвакуационным автомобилям, где находятся спасатели и мирные жители", - подчеркнули в службе.
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