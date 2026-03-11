Росіяни атакували евакуаційну групу на Запоріжжі: пошкоджено авто. ВIДЕО
Російські війська атакували FPV-дронами евакуаційний автомобіль ДСНС у Запорізькому районі Запорізької області, унаслідок чого значно пошкоджено транспортний засіб.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зазначається, що офіцери-рятувальники громади вивозили подружжя - 71-річну жінку та її 70-річного чоловіка - з прифронтового села. У машині разом із цивільними перебували 3 співробітників ДСНС. У цей час російські окупанти підступно вдарили двома FPV-дронами: вони вибухнули поруч з автівкою. Внаслідок удару продовжувати рух нею стало неможливо.
Без постраждалих
У ДСНС повідомляють, що ніхто не постраждав. Людей доправили до Запоріжжя іншим службовим авто.
"Цей випадок вкотре показує цинізм росіян: удари завдають навіть по евакуаційних автомобілях, де перебувають рятувальники та мирні жителі", - наголосили в службі.
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