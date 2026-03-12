РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13707 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
5 099 1

Силы беспилотных систем поразили объекты "Рубикона" на оккупированной территории Запорожской области

Дроны СБС поразили военные объекты РФ на ТОТ Запорожской области

Подразделения СБС ВСУ нанесли удары по четырем объектам российского подразделения "Рубикон" на ВОТ Запорожской области, уничтожены склады, рембаза и пункт дислокации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пилоты 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птахи Мадяра", применяя средства middle strike FP-2 украинского производства с боевой частью 60-100 кг, поразили за ночь поезд с ПММ (ВОТ Луганской области) и пусковую установку ЗРК С-300В, которая была сбита и уничтожена (н.п. Боровеньки (ВОТ Луганской области), логистический хаб, склад боеприпасов и другие военные объекты.

ЗРК "Тор" обнаружили и уничтожили пилоты "Рейд" 413-го полка СБС вблизи населенного пункта Бердянское (ВОТ Запорожской области).

1-й отдельный центр СБС отработал на временно оккупированной территории Запорожской области объекты вражеского "Рубикона": временный пункт дислокации, склады, рембазу и мастерскую БПЛА одновременно в четырех населенных пунктах (ВОТ Запорожской области).

"В то же время силами СБС осуществляется ежедневное глубинное поражение целей по территории болот РФ, о чем информирует Генштаб ВСУ.

Работа же Птахов СБС по объектам в ВОТ - под координацией вновь созданного Координационного центра глубинного поражения СБС", - подытожил командующий СБС.

Что предшествовало? 

По данным Генштаба, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы, семь артиллерийских систем, пять пунктов управления БПЛА, командно-наблюдательный пункт и три других важных объекта оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражена пусковая установка С-300, РЛС и склады боеприпасов оккупантов, - Генштаб ВСУ

Автор: 

уничтожение (10057) Силы беспилотных систем (527)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось тобі прутін, і ******* день!!
Орки задоволені, ті що встигли утікати з АНАЛ говнету!!
показать весь комментарий
12.03.2026 14:03 Ответить
 
 