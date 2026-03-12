Силы беспилотных систем поразили объекты "Рубикона" на оккупированной территории Запорожской области

Подразделения СБС ВСУ нанесли удары по четырем объектам российского подразделения "Рубикон" на ВОТ Запорожской области, уничтожены склады, рембаза и пункт дислокации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди.

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Пилоты 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птахи Мадяра", применяя средства middle strike FP-2 украинского производства с боевой частью 60-100 кг, поразили за ночь поезд с ПММ (ВОТ Луганской области) и пусковую установку ЗРК С-300В, которая была сбита и уничтожена (н.п. Боровеньки (ВОТ Луганской области), логистический хаб, склад боеприпасов и другие военные объекты.

ЗРК "Тор" обнаружили и уничтожили пилоты "Рейд" 413-го полка СБС вблизи населенного пункта Бердянское (ВОТ Запорожской области).

1-й отдельный центр СБС отработал на временно оккупированной территории Запорожской области объекты вражеского "Рубикона": временный пункт дислокации, склады, рембазу и мастерскую БПЛА одновременно в четырех населенных пунктах (ВОТ Запорожской области).

"В то же время силами СБС осуществляется ежедневное глубинное поражение целей по территории болот РФ, о чем информирует Генштаб ВСУ.

Работа же Птахов СБС по объектам в ВОТ - под координацией вновь созданного Координационного центра глубинного поражения СБС", - подытожил командующий СБС.

Что предшествовало?

По данным Генштаба, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы, семь артиллерийских систем, пять пунктов управления БПЛА, командно-наблюдательный пункт и три других важных объекта оккупантов.

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