Сили безпілотних систем уразили об’єкти "Рубікону" на окупованій території Запорізької області. ВIДЕО

Підрозділи СБС ЗСУ завдали ударів по чотирьох об’єктах російського підрозділу "Рубікон" на ТОТ Запорізької області, знищено склади, рембазу та пункт дислокації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді.

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Пілоти 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра", застосовуючи засоби middle strike FP-2 українського виробництва з бойовою частиною 60-100 кг, вцілили за ніч у потяг з ПММ (ТОТ Луганської області) та пускову установку ЗРК С-300В, яка була впольована та знищена (н.п. Боровеньки (ТОТ Луганської області), логістичний хаб, склад боєприпасів та інші військові обʼєкти.

ЗРК "Тор" виявили та знищили пілоти "Рейд" 413-го полку СБС поблизу населеного пункту Бердянське (ТОТ Запорізької області).

1-й окремий центр СБС відпрацював на тимчасово окупованій території Запорізької області обʼєкти ворожого "Рубікону": тимчасовий пункт дислокації, склади, рембазу та майстерню БПЛА одночасово в чотирьох населених пунктах (ТОТ Запорізької області).

"Водночас силами СБС здійснюється щодобове глибинне ураження цілей по території боліт РФ, про що інформує Генштаб ЗСУ.

Робота ж Птахів СБС по обʼєктах у ТОТ - за координацією новоствореного Координаційного центру глибинного ураження СБС", - підсумував командувач СБС.

Що передувало?

За даними Генштабу, за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили, сім артилерійських систем, п’ять пунктів управління БпЛА, командно-спостережний пункт та три інші важливі об’єкти окупантів.

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