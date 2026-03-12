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Элитные авто, недвижимость и российские паспорта: что нашли журналисты Bihus.Info у семьи чиновника БЭБ из Волыни. ВИДЕО

Семья заместителя руководителя волынского управления Бюро экономической безопасности Сергея Журавлева владеет дорогими автомобилями и элитной недвижимостью. Сам чиновник объясняет часть этих активов помощью отца, который проживает на оккупированных территориях и имеет российский паспорт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

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Имущество, принадлежащее отцу Журавлева

Журналисты обратили внимание на декларации чиновника, в которых он указывал пользование недвижимостью и автомобилями, официально принадлежащими отцу.

Сергей Журавлев

В частности, например, Сергей Журавлев пользовался его автомобилями BMW и Ford Mustang. Кроме того, в 2021 году отец стал владельцем квартиры и парковочного места в жилом комплексе премиум-класса "Delmar Lux" в Днепре. По словам Журавлева, отец приобрел это жилье, поскольку, будучи родом из ныне оккупированной части Донецкой области, не имел жилья на подконтрольной Украине территории. Однако этим имуществом сразу начал пользоваться сам чиновник.

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имущество Сергея Журавлева

В тот же период отец Журавлева купил около 30 соток земли в селе Гореничи под Киевом. Активы появлялись и у других членов семьи. Сестра Журавлева в 2024 году приобрела офисное помещение площадью около 160 квадратных метров в Днепре. А в конце 2021 года она стала совладелицей большого помещения площадью почти 240 квадратных метров в центре города, где сейчас работает хостел.

Именно оно, по словам чиновника, и стало причиной того, что в 2024 году резкий рост доходов показала его Татьяна. Женщина за год заработала более 7,5 миллионов гривен – в семь раз больше, чем было в предыдущие годы. Журавлев объяснил это тем, что женщина присоединилась к работе хостела. Помещение же, которое сразу начало приносить такие доходы, по словам Журавлева, было приобретено буквально за копейки:

"Оценочная стоимость объекта составляет 335 тысяч гривен. Это не квартира, это цокольное помещение, которое было переоборудовано в соответствии с техническими нормами под квартиру. То есть, это подвальное помещение".

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Впрочем, даже с этой покупкой, по словам чиновника, якобы помог отец, который ранее занимался бизнесом в Донецкой области. Собственно, именно его заработками, которые, впрочем, нигде не отражены официально, Журавлев и объясняет образ жизни семьи:

"Реестр ведется централизованно с 2010 года, а, как я отметил, весь бизнес отец с 2010 года начал продавать. Поэтому эти доходы могут не содержаться в централизованном реестре. Характер экономики нашего государства включал такие расчеты, как наличные, бартер, другие валютно-обменные операции. Оборот наличных денег – это была нормальная, обычная практика. Потому что государство на тот момент не было развито таким образом, чтобы обеспечивать полный бухгалтерский учет. С учетом этого бизнеса это даже не один миллион долларов состояния, о которых я вам просто сообщаю".

Вместе с тем, по данным журналистов Bihus.Info, после 2014 года родители Журавлева остались на оккупированной части Донецкой области. С помощью агрегаторов слитых российских баз данных журналисты также установили, что родители чиновника получили российские паспорта. Сам Журавлев сначала объяснил это семейными обстоятельствами, в частности необходимостью ухаживать за пожилыми родственниками. Однако добавил, что отец еще с середины 2000-х годов инвестировал в недвижимость в Крыму, поэтому покинуть оккупированные территории и оставить приобретенное имущество не мог. По его словам, сейчас тот периодически посещает оккупированную Донецкую область, Крым, а также время от времени находится в Италии, где также якобы приобрел недвижимость.

Возможные связи с Россией

Стоит отметить, что во время конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности Украины в 2025 году несколько кандидатов получили негативные сигналы от спецслужб из-за возможных связей с Россией. Это стало основанием и для дополнительных проверок, и для публичного скандала вокруг отбора.

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В Бюро экономической безопасности Украины заявили, что после вопросов журналистов о имущественном положении отдельных сотрудников и их родственников подразделение внутренней безопасности начало собственную проверку.

Автор: 

расследование (3043) Бюро экономической безопасности (291) Волынская область (1101)
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Топ комментарии
+33
Не слабо наБЕБебав цей посадовець - батьки якого - по сімейній традиції - мають кацапські паспорти
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12.03.2026 22:09 Ответить
+25
У ВР кожного тряси, в першу чергу випаде російський паспорт.
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12.03.2026 22:27 Ответить
+17
Та це ж тільки верхівка айсберга
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12.03.2026 22:21 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Злидень, як для такої посади....
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12.03.2026 22:07 Ответить
Та це ж тільки верхівка айсберга
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12.03.2026 22:21 Ответить
Усе керівництво та кадровики БЕБ, разом з ФОПами на жінок та родичів, нервово гризуть нігті, витріщивши очі…
Московіти ними рулюють, разом з єрмаком Оманським та татаровим і зеленським!!
Тільки Суд Лінча сприятиме частковому їх виправленню….
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13.03.2026 10:51 Ответить
Простіше. Правки у ККУ. Якщо забитий був наркоманом, або хабарником то убиватор є доброчинцем і успадковує чверть його майна. (Решта у казну) Як у Дутерте.
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13.03.2026 11:35 Ответить
Не слабо наБЕБебав цей посадовець - батьки якого - по сімейній традиції - мають кацапські паспорти
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12.03.2026 22:09 Ответить
А САПР це інша команда ?

Ни один из фигурантов дел НАБУ среди друзей Януковича до сих пор не осужден - СМИ
https://unn.ua/ru/amp/nikto-iz-figurantov-del-nabu-sredi-druzei-yanukovicha-do-sikh-por-ne-osuzhden-smi
Большинство громких дел против чиновников времен Януковича закрыты или остановлены без приговоров. Фигуранты находятся на свободе, а убытки не компенсированы.
Ни одно дело против окружения Януковича, которые ведет НАБУ, не получило судебного приговора. Часть из них уже закрыта.
Да здравствует самое независимое НАБУ в мире
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13.03.2026 00:50 Ответить
А НАБУ чого в цей список додав?
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13.03.2026 14:12 Ответить
Нє, ну дивні люди. А що ви хотіли знайти, старий велосипед і пачку вермішелі?
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12.03.2026 22:23 Ответить
У ВР кожного тряси, в першу чергу випаде російський паспорт.
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12.03.2026 22:27 Ответить
Одні заробітчани....
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12.03.2026 22:32 Ответить
Сколько лет я уже вам говорю что нужно просто останавливать дорогие авто и рехтовать ипальники подручными средствами если не нашлась налоговая декларация в бардачке. Тоже самое касается " владельцев элитной недвижимости".
Это для граждан со средним количеством энергии и инициативы. По минимуму нужно составлять публичные досье с адресами, номерами машин, любимыми местами /ресторанами, если энергии и инициативы много -- можно начать вывозить ылиту на природу, на шашлыки.
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12.03.2026 22:32 Ответить
Ну відсотків 10 помилок буде. 😁

Я теж давно кажу, що на виїзді з Києва у п'ятницю ввечері можна сміливо зупиняти будь-яке авто вартістю більше 50 тис баксів і витягати з нього держслужбовців, які працюють типу за 50 тис гривень на місяць.
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12.03.2026 22:44 Ответить
мені подобається ваш революційний ентузіазізьм!
але!
коли скінчаться лєксуси- почнуть з ланосів витягувати
ось побачите
бо зупинити таке неможливо якщо почнеться
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13.03.2026 06:20 Ответить
Тільки б дотянутись ... .
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13.03.2026 08:17 Ответить
це зараз просто
вся інфа є в інеті хто де живе з "селебріті"
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13.03.2026 12:43 Ответить
Як терпець урвався, то не налякать
Тільки дотягнуться, а на смерть начхать
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13.03.2026 12:59 Ответить
нещодавно через дтп навпроти фабіоса перед конча-заспою та поворотом на базу фк динамо зібралася колейка, у якій опинилися мазераті, бмв 8 (новенька), ауді р8, бмв х7, ренж дефендер, ренж ровер (новенький) та брабус (інші більш народні авто не згадую)
заради спортивного інтересу поцікавився, хто ж щасливі власники цих красунь (суто через очікування під час оформлення дтп), так ось: два молоді футболісти, дві подруги та одна дружина футболіста, маркетолог італійського бренду-волонтер-косметолог, масажист елітного клубного борделю, працівник нацбанку (більше розповідати відмовився)
а от випадковий поліцай у формі дійсно був за кермом ланоса, не виходив з авто та ні з ким не розмовляв....
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13.03.2026 10:44 Ответить
Ну косметологи та маркетологи на мазераті - то клієнти БЕБ та податкової.
А от працівник НБУ - то цікаво.
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13.03.2026 19:38 Ответить
Ну а що, це ж нормально коли у людей знищили житло, а вони можуть купити собі квартирку в "Delmar Lux". Головне Люкс .... совочне покоління жлобів породило таких же жлобів і дітей. А прості гинуть за це кодло. Військовим кредит на житло, бо свого нема ))), а ухилянтам в законі квартири Люкс. Це просто триндець.

Вибачте, але ліквідаторам ЧАЕС давали житла одразу, мав підлеглих і вони розказували дядьки сильно старші, що пішов туди, бо одразу давали житло, НАШАРУ, цілі будинки чорнобильців були і є. Гарні дядьки були, нажаль обидва рак і померли, не дожили до пенсії.
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12.03.2026 22:45 Ответить
Типовий з ПаХАРІв БЕБ!!! Використання службового положення виключно в ОСОБИСТИХ інтересах та родичів з ФОПами!!
Як одразу з посадою зросли у рази статки, його і родичів!?
А кєровніки навіть і «не ЗНАЛИ», як це у нього так з родичами сталося, тільки через одну корочку-посвідчення і так поперло! Доброчесність у заброньованої істоти мародера!? ?!?!
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12.03.2026 22:48 Ответить
От для Одеси таке не дивно якось було. Але для Волині кацапські паспорти це треш вже... Добрий знак, що виводять на чисту воду.
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12.03.2026 23:11 Ответить
А він місцевий? За Яника керівники прокуратури і міліції були донецькі. Зеленський теж так діє. Довгий час голова ОВА був з Маріуполя.
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13.03.2026 07:30 Ответить
Без зв'язків з кацапами до корита не підходь.
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12.03.2026 23:20 Ответить
У внутрішній безпеці спитайте: що за рік зроблено?
скільки таких як він, знайшли у себе в службі?
чи вони тільки по газетним вирізкам працюють…
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13.03.2026 05:45 Ответить
Так. Публікація у змі підстава для розслідування. Тобто їм треба повідомлення. Якщо не можуть знайти хто напише, то наймають бігусів.
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13.03.2026 11:52 Ответить
Після закінчення партії в шахи королі і пішаки всі вкладають в один ящик. Цікаво хто буде кінцевим бенефіціаром всьєго етого нажітова ніпасільним трудом. Дебіли *** !
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13.03.2026 08:11 Ответить
"Характер економіки нашої держави включав такі розрахунки, як готівка, бартер, інші валютно-обмінні операції. Обіг готівки - це була нормальна, звичайна практика. Бо держава на той момент не була розвинена таким чином, щоб забезпечувати повний бухгалтерський облік Джерело: https://censor.net/ua/v3604994" треба десь зберегти, і коли будуть іти на допит до нього, то відповідати цими словами, я думаю закриття кримінального провадження гарантоване.
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13.03.2026 08:34 Ответить
Гроші роблять тільки так !
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13.03.2026 08:54 Ответить
Як не прикро зазначити,але це факт Прихід до влади зеленського відзначається масовий приток на державні служби осіб які мають російські близькі звязки і паспорти Це як пропуск до влади Україною правлять ---іновірці ,а не українці. Тому стільки і зрадників,тому стільки і корупції Іще на жаль--нікого не покарано.
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13.03.2026 09:12 Ответить
Все для мудрага наріда на паржать.
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13.03.2026 12:32 Ответить
Всё хорошо, прекрасная маркиза

Дела идут и жизнь легка

Ни одного печального сюрприза

За исключением пустяка:

Так, ерунда, пустое дело

Кобыла ваша околела

А в остальном, прекрасная маркиза

Всё хорошо, всё хорошо!
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13.03.2026 09:32 Ответить
реформували - реформували, а мафія на місці, і чудово почувається, ще й хочуть, щоб люди останні гроші віддавали на утримування цього кодла - ага, закатайте губу
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13.03.2026 09:59 Ответить
Я щиро не розумію... Сотий чи тисячний чиновник з російським паспортом. Нахрін в 2020х роках взагалі здався цей російський паспорт ? Ну зрозуміло, швейцарський, американський, німецький ... Але ж який сенс в російському?
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13.03.2026 10:21 Ответить
Їх всіх розшукуватимуть за держзраду та мародерство. Небагато країн нададуть притулок. А путін дасть
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13.03.2026 11:31 Ответить
Непогана, логічна версія
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13.03.2026 13:26 Ответить
Кріпаки хоронять синів та батьків, а державні люди купують все та знищують все шо їм заважає розкрадання.
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13.03.2026 10:32 Ответить
сирський та подоляк кажуть, що російські паспорти це нормально, українській безпеці це не загрожує
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13.03.2026 11:29 Ответить
майже всі призначені за часів ЗЕ посадовці вихідці з окупованих територій або рашки або шекельної зовнішності з паспортом Ізраілю , чи мені одному так здається ...
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13.03.2026 13:38 Ответить
Зеленський, як показує практика на керівні посади різних ушльопків з зв'язками з московщиною.
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13.03.2026 13:56 Ответить
 
 