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Елітні авто, нерухомість і російські паспорти: що знайшли журналісти Bihus.Info у родини посадовця БЕБ з Волині. ВIДЕО

Родина заступника керівниці волинського управління Бюро економічної безпеки Сергія Журавльова володіє дорогими автомобілями та елітною нерухомістю. Сам посадовець пояснює частину цих активів допомогою батька, який проживає на окупованих територіях та має російський паспорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

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Майно, яке належить батьку Журавльова

Журналісти звернули увагу на декларації посадовця, в яких він вказував користування нерухомістю та автівками, які офіційно належать батьку.

Сергій Журавльов

Так, наприклад, Сергій Журавльов користувався його автомобілями BMW та Ford Mustang. Окрім того, у 2021 році батько став власником квартири та паркомісця в житловому комплексі преміумкласу "Delmar Lux" у Дніпрі. За словами Журавльова, батько придбав це помешкання, оскільки, будучи родом з нині окупованої частини Донеччини, не мав житла на підконтрольній Україні території. Однак, цим майном відразу почав користуватися сам посадовець.

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майно Сергія Журавльова

У той же період батько Журавльова купив близько 30 соток землі у селі Гореничі під Києвом. Активи з’являлися і в інших членів родини. Сестра Журавльова у 2024 році придбала офісне приміщення площею близько 160 квадратних метрів у Дніпрі. А наприкінці 2021 вона стала співвласницею великого приміщення площею майже 240 квадратних метрів у центрі міста, де нині працює хостел.

Саме він, за словами посадовця, і став причиною того, що у 2024 році різке зростання доходів показала його Тетяна. Жінка за рік заробила понад 7,5 мільйонів гривень – в сім разів більше, ніж було в попередні роки. Журавльов пояснив це тим, що жінка долучилась до роботи хостелу. Приміщення ж, яке одразу почало приносити аж такі прибутки, за словами Журавльова було придбано буквально за копійки:

"Оціночна вартість об’єкта складає 335 тисяч гривень. Це не квартира, це цокольне приміщення, яке було переобладнане відповідно до технічних норм під квартиру. Тобто, це підвальне приміщення".

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Втім, навіть з цією покупкою, за словами посадовця, нібито допоміг батько, який раніше займався бізнесом на Донеччині. Власне, саме його заробітками, які, втім, ніде не відображені офіційно, Журавльов і пояснює спосіб життя родини:

"Реєстр ведеться централізовано з 2010 року, а, як я зазначив, увесь бізнес батько з 2010 року почав продавати. Тому ті доходи можуть не міститися в централізованому реєстрі. Характер економіки нашої держави включав такі розрахунки, як готівка, бартер, інші валютно-обмінні операції. Обіг готівки – це була нормальна, звичайна практика. Бо держава на той момент не була розвинена таким чином, щоб забезпечувати повний бухгалтерський облік. З урахуванням цього бізнесу це навіть не один мільйон доларів статків, про які я вам просто повідомляю".

Разом з цим, за даними журналістів Bihus.Info, після 2014 року батьки Журавльова після 2014 року залишилися на окупованій частині Донеччини. За допомогою агрегаторів злитих російських баз даних журналісти також встановили, що батьки посадовця отримали російські паспорти. Сам Журавльов спершу пояснив це сімейними обставинами, зокрема необхідністю доглядати за родичами похилого віку. Однак, додав, що батько ще з середини 2000-х років інвестував у нерухомість у Криму, тож покинути окуповані території і залишити набуте майно не міг. За його словами, нині той періодично відвідує окуповану Донеччину, Крим, а також час від часу перебуває в Італії, де також нібито придбав нерухомість.

Можливі зв’язки з Росією

Варто зазначити, що під час конкурсу на посаду очільника Бюро економічної безпеки України у 2025 році кілька кандидатів отримали негативні сигнали від спецслужб через можливі зв’язки з Росією. Це стало підставою і для додаткових перевірок, і для публічного скандалу навколо відбору.

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У Бюро економічної безпеки України заявили, що після запитань журналістів щодо майнового стану окремих співробітників і їхніх родичів підрозділ внутрішньої безпеки розпочав власну перевірку.

Автор: 

розслідування (2301) Бюро економічної безпеки (840) Волинська область (979)
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Топ коментарі
+33
Не слабо наБЕБебав цей посадовець - батьки якого - по сімейній традиції - мають кацапські паспорти
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12.03.2026 22:09 Відповісти
+25
У ВР кожного тряси, в першу чергу випаде російський паспорт.
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12.03.2026 22:27 Відповісти
+17
Та це ж тільки верхівка айсберга
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12.03.2026 22:21 Відповісти
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Злидень, як для такої посади....
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12.03.2026 22:07 Відповісти
Та це ж тільки верхівка айсберга
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12.03.2026 22:21 Відповісти
Усе керівництво та кадровики БЕБ, разом з ФОПами на жінок та родичів, нервово гризуть нігті, витріщивши очі…
Московіти ними рулюють, разом з єрмаком Оманським та татаровим і зеленським!!
Тільки Суд Лінча сприятиме частковому їх виправленню….
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13.03.2026 10:51 Відповісти
Простіше. Правки у ККУ. Якщо забитий був наркоманом, або хабарником то убиватор є доброчинцем і успадковує чверть його майна. (Решта у казну) Як у Дутерте.
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13.03.2026 11:35 Відповісти
Не слабо наБЕБебав цей посадовець - батьки якого - по сімейній традиції - мають кацапські паспорти
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12.03.2026 22:09 Відповісти
А САПР це інша команда ?

Ни один из фигурантов дел НАБУ среди друзей Януковича до сих пор не осужден - СМИ
https://unn.ua/ru/amp/nikto-iz-figurantov-del-nabu-sredi-druzei-yanukovicha-do-sikh-por-ne-osuzhden-smi
Большинство громких дел против чиновников времен Януковича закрыты или остановлены без приговоров. Фигуранты находятся на свободе, а убытки не компенсированы.
Ни одно дело против окружения Януковича, которые ведет НАБУ, не получило судебного приговора. Часть из них уже закрыта.
Да здравствует самое независимое НАБУ в мире
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13.03.2026 00:50 Відповісти
А НАБУ чого в цей список додав?
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13.03.2026 14:12 Відповісти
Нє, ну дивні люди. А що ви хотіли знайти, старий велосипед і пачку вермішелі?
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12.03.2026 22:23 Відповісти
У ВР кожного тряси, в першу чергу випаде російський паспорт.
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12.03.2026 22:27 Відповісти
Одні заробітчани....
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12.03.2026 22:32 Відповісти
Сколько лет я уже вам говорю что нужно просто останавливать дорогие авто и рехтовать ипальники подручными средствами если не нашлась налоговая декларация в бардачке. Тоже самое касается " владельцев элитной недвижимости".
Это для граждан со средним количеством энергии и инициативы. По минимуму нужно составлять публичные досье с адресами, номерами машин, любимыми местами /ресторанами, если энергии и инициативы много -- можно начать вывозить ылиту на природу, на шашлыки.
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12.03.2026 22:32 Відповісти
Ну відсотків 10 помилок буде. 😁

Я теж давно кажу, що на виїзді з Києва у п'ятницю ввечері можна сміливо зупиняти будь-яке авто вартістю більше 50 тис баксів і витягати з нього держслужбовців, які працюють типу за 50 тис гривень на місяць.
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12.03.2026 22:44 Відповісти
мені подобається ваш революційний ентузіазізьм!
але!
коли скінчаться лєксуси- почнуть з ланосів витягувати
ось побачите
бо зупинити таке неможливо якщо почнеться
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13.03.2026 06:20 Відповісти
Тільки б дотянутись ... .
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13.03.2026 08:17 Відповісти
це зараз просто
вся інфа є в інеті хто де живе з "селебріті"
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13.03.2026 12:43 Відповісти
Як терпець урвався, то не налякать
Тільки дотягнуться, а на смерть начхать
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13.03.2026 12:59 Відповісти
нещодавно через дтп навпроти фабіоса перед конча-заспою та поворотом на базу фк динамо зібралася колейка, у якій опинилися мазераті, бмв 8 (новенька), ауді р8, бмв х7, ренж дефендер, ренж ровер (новенький) та брабус (інші більш народні авто не згадую)
заради спортивного інтересу поцікавився, хто ж щасливі власники цих красунь (суто через очікування під час оформлення дтп), так ось: два молоді футболісти, дві подруги та одна дружина футболіста, маркетолог італійського бренду-волонтер-косметолог, масажист елітного клубного борделю, працівник нацбанку (більше розповідати відмовився)
а от випадковий поліцай у формі дійсно був за кермом ланоса, не виходив з авто та ні з ким не розмовляв....
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13.03.2026 10:44 Відповісти
Ну косметологи та маркетологи на мазераті - то клієнти БЕБ та податкової.
А от працівник НБУ - то цікаво.
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13.03.2026 19:38 Відповісти
Ну а що, це ж нормально коли у людей знищили житло, а вони можуть купити собі квартирку в "Delmar Lux". Головне Люкс .... совочне покоління жлобів породило таких же жлобів і дітей. А прості гинуть за це кодло. Військовим кредит на житло, бо свого нема ))), а ухилянтам в законі квартири Люкс. Це просто триндець.

Вибачте, але ліквідаторам ЧАЕС давали житла одразу, мав підлеглих і вони розказували дядьки сильно старші, що пішов туди, бо одразу давали житло, НАШАРУ, цілі будинки чорнобильців були і є. Гарні дядьки були, нажаль обидва рак і померли, не дожили до пенсії.
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12.03.2026 22:45 Відповісти
Типовий з ПаХАРІв БЕБ!!! Використання службового положення виключно в ОСОБИСТИХ інтересах та родичів з ФОПами!!
Як одразу з посадою зросли у рази статки, його і родичів!?
А кєровніки навіть і «не ЗНАЛИ», як це у нього так з родичами сталося, тільки через одну корочку-посвідчення і так поперло! Доброчесність у заброньованої істоти мародера!? ?!?!
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12.03.2026 22:48 Відповісти
От для Одеси таке не дивно якось було. Але для Волині кацапські паспорти це треш вже... Добрий знак, що виводять на чисту воду.
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12.03.2026 23:11 Відповісти
А він місцевий? За Яника керівники прокуратури і міліції були донецькі. Зеленський теж так діє. Довгий час голова ОВА був з Маріуполя.
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13.03.2026 07:30 Відповісти
Без зв'язків з кацапами до корита не підходь.
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12.03.2026 23:20 Відповісти
У внутрішній безпеці спитайте: що за рік зроблено?
скільки таких як він, знайшли у себе в службі?
чи вони тільки по газетним вирізкам працюють…
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13.03.2026 05:45 Відповісти
Так. Публікація у змі підстава для розслідування. Тобто їм треба повідомлення. Якщо не можуть знайти хто напише, то наймають бігусів.
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13.03.2026 11:52 Відповісти
Після закінчення партії в шахи королі і пішаки всі вкладають в один ящик. Цікаво хто буде кінцевим бенефіціаром всьєго етого нажітова ніпасільним трудом. Дебіли *** !
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13.03.2026 08:11 Відповісти
"Характер економіки нашої держави включав такі розрахунки, як готівка, бартер, інші валютно-обмінні операції. Обіг готівки - це була нормальна, звичайна практика. Бо держава на той момент не була розвинена таким чином, щоб забезпечувати повний бухгалтерський облік Джерело: https://censor.net/ua/v3604994" треба десь зберегти, і коли будуть іти на допит до нього, то відповідати цими словами, я думаю закриття кримінального провадження гарантоване.
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13.03.2026 08:34 Відповісти
Гроші роблять тільки так !
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13.03.2026 08:54 Відповісти
Як не прикро зазначити,але це факт Прихід до влади зеленського відзначається масовий приток на державні служби осіб які мають російські близькі звязки і паспорти Це як пропуск до влади Україною правлять ---іновірці ,а не українці. Тому стільки і зрадників,тому стільки і корупції Іще на жаль--нікого не покарано.
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13.03.2026 09:12 Відповісти
Все для мудрага наріда на паржать.
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13.03.2026 12:32 Відповісти
Всё хорошо, прекрасная маркиза

Дела идут и жизнь легка

Ни одного печального сюрприза

За исключением пустяка:

Так, ерунда, пустое дело

Кобыла ваша околела

А в остальном, прекрасная маркиза

Всё хорошо, всё хорошо!
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13.03.2026 09:32 Відповісти
реформували - реформували, а мафія на місці, і чудово почувається, ще й хочуть, щоб люди останні гроші віддавали на утримування цього кодла - ага, закатайте губу
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13.03.2026 09:59 Відповісти
Я щиро не розумію... Сотий чи тисячний чиновник з російським паспортом. Нахрін в 2020х роках взагалі здався цей російський паспорт ? Ну зрозуміло, швейцарський, американський, німецький ... Але ж який сенс в російському?
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13.03.2026 10:21 Відповісти
Їх всіх розшукуватимуть за держзраду та мародерство. Небагато країн нададуть притулок. А путін дасть
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13.03.2026 11:31 Відповісти
Непогана, логічна версія
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13.03.2026 13:26 Відповісти
Кріпаки хоронять синів та батьків, а державні люди купують все та знищують все шо їм заважає розкрадання.
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13.03.2026 10:32 Відповісти
сирський та подоляк кажуть, що російські паспорти це нормально, українській безпеці це не загрожує
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13.03.2026 11:29 Відповісти
майже всі призначені за часів ЗЕ посадовці вихідці з окупованих територій або рашки або шекельної зовнішності з паспортом Ізраілю , чи мені одному так здається ...
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13.03.2026 13:38 Відповісти
Зеленський, як показує практика на керівні посади різних ушльопків з зв'язками з московщиною.
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13.03.2026 13:56 Відповісти
 
 