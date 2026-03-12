Елітні авто, нерухомість і російські паспорти: що знайшли журналісти Bihus.Info у родини посадовця БЕБ з Волині. ВIДЕО
Родина заступника керівниці волинського управління Бюро економічної безпеки Сергія Журавльова володіє дорогими автомобілями та елітною нерухомістю. Сам посадовець пояснює частину цих активів допомогою батька, який проживає на окупованих територіях та має російський паспорт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.
Майно, яке належить батьку Журавльова
Журналісти звернули увагу на декларації посадовця, в яких він вказував користування нерухомістю та автівками, які офіційно належать батьку.
Так, наприклад, Сергій Журавльов користувався його автомобілями BMW та Ford Mustang. Окрім того, у 2021 році батько став власником квартири та паркомісця в житловому комплексі преміумкласу "Delmar Lux" у Дніпрі. За словами Журавльова, батько придбав це помешкання, оскільки, будучи родом з нині окупованої частини Донеччини, не мав житла на підконтрольній Україні території. Однак, цим майном відразу почав користуватися сам посадовець.
У той же період батько Журавльова купив близько 30 соток землі у селі Гореничі під Києвом. Активи з’являлися і в інших членів родини. Сестра Журавльова у 2024 році придбала офісне приміщення площею близько 160 квадратних метрів у Дніпрі. А наприкінці 2021 вона стала співвласницею великого приміщення площею майже 240 квадратних метрів у центрі міста, де нині працює хостел.
Саме він, за словами посадовця, і став причиною того, що у 2024 році різке зростання доходів показала його Тетяна. Жінка за рік заробила понад 7,5 мільйонів гривень – в сім разів більше, ніж було в попередні роки. Журавльов пояснив це тим, що жінка долучилась до роботи хостелу. Приміщення ж, яке одразу почало приносити аж такі прибутки, за словами Журавльова було придбано буквально за копійки:
"Оціночна вартість об’єкта складає 335 тисяч гривень. Це не квартира, це цокольне приміщення, яке було переобладнане відповідно до технічних норм під квартиру. Тобто, це підвальне приміщення".
Втім, навіть з цією покупкою, за словами посадовця, нібито допоміг батько, який раніше займався бізнесом на Донеччині. Власне, саме його заробітками, які, втім, ніде не відображені офіційно, Журавльов і пояснює спосіб життя родини:
"Реєстр ведеться централізовано з 2010 року, а, як я зазначив, увесь бізнес батько з 2010 року почав продавати. Тому ті доходи можуть не міститися в централізованому реєстрі. Характер економіки нашої держави включав такі розрахунки, як готівка, бартер, інші валютно-обмінні операції. Обіг готівки – це була нормальна, звичайна практика. Бо держава на той момент не була розвинена таким чином, щоб забезпечувати повний бухгалтерський облік. З урахуванням цього бізнесу це навіть не один мільйон доларів статків, про які я вам просто повідомляю".
Разом з цим, за даними журналістів Bihus.Info, після 2014 року батьки Журавльова після 2014 року залишилися на окупованій частині Донеччини. За допомогою агрегаторів злитих російських баз даних журналісти також встановили, що батьки посадовця отримали російські паспорти. Сам Журавльов спершу пояснив це сімейними обставинами, зокрема необхідністю доглядати за родичами похилого віку. Однак, додав, що батько ще з середини 2000-х років інвестував у нерухомість у Криму, тож покинути окуповані території і залишити набуте майно не міг. За його словами, нині той періодично відвідує окуповану Донеччину, Крим, а також час від часу перебуває в Італії, де також нібито придбав нерухомість.
Можливі зв’язки з Росією
Варто зазначити, що під час конкурсу на посаду очільника Бюро економічної безпеки України у 2025 році кілька кандидатів отримали негативні сигнали від спецслужб через можливі зв’язки з Росією. Це стало підставою і для додаткових перевірок, і для публічного скандалу навколо відбору.
У Бюро економічної безпеки України заявили, що після запитань журналістів щодо майнового стану окремих співробітників і їхніх родичів підрозділ внутрішньої безпеки розпочав власну перевірку.
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Московіти ними рулюють, разом з єрмаком Оманським та татаровим і зеленським!!
Тільки Суд Лінча сприятиме частковому їх виправленню….
Ни один из фигурантов дел НАБУ среди друзей Януковича до сих пор не осужден - СМИ
https://unn.ua/ru/amp/nikto-iz-figurantov-del-nabu-sredi-druzei-yanukovicha-do-sikh-por-ne-osuzhden-smi
Большинство громких дел против чиновников времен Януковича закрыты или остановлены без приговоров. Фигуранты находятся на свободе, а убытки не компенсированы.
Ни одно дело против окружения Януковича, которые ведет НАБУ, не получило судебного приговора. Часть из них уже закрыта.
Да здравствует самое независимое НАБУ в мире
Это для граждан со средним количеством энергии и инициативы. По минимуму нужно составлять публичные досье с адресами, номерами машин, любимыми местами /ресторанами, если энергии и инициативы много -- можно начать вывозить ылиту на природу, на шашлыки.
Я теж давно кажу, що на виїзді з Києва у п'ятницю ввечері можна сміливо зупиняти будь-яке авто вартістю більше 50 тис баксів і витягати з нього держслужбовців, які працюють типу за 50 тис гривень на місяць.
але!
коли скінчаться лєксуси- почнуть з ланосів витягувати
ось побачите
бо зупинити таке неможливо якщо почнеться
вся інфа є в інеті хто де живе з "селебріті"
Тільки дотягнуться, а на смерть начхать
заради спортивного інтересу поцікавився, хто ж щасливі власники цих красунь (суто через очікування під час оформлення дтп), так ось: два молоді футболісти, дві подруги та одна дружина футболіста, маркетолог італійського бренду-волонтер-косметолог, масажист елітного клубного борделю, працівник нацбанку (більше розповідати відмовився)
а от випадковий поліцай у формі дійсно був за кермом ланоса, не виходив з авто та ні з ким не розмовляв....
А от працівник НБУ - то цікаво.
Вибачте, але ліквідаторам ЧАЕС давали житла одразу, мав підлеглих і вони розказували дядьки сильно старші, що пішов туди, бо одразу давали житло, НАШАРУ, цілі будинки чорнобильців були і є. Гарні дядьки були, нажаль обидва рак і померли, не дожили до пенсії.
Як одразу з посадою зросли у рази статки, його і родичів!?
А кєровніки навіть і «не ЗНАЛИ», як це у нього так з родичами сталося, тільки через одну корочку-посвідчення і так поперло! Доброчесність у заброньованої істоти мародера!? ?!?!
скільки таких як він, знайшли у себе в службі?
чи вони тільки по газетним вирізкам працюють…
Дела идут и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключением пустяка:
Так, ерунда, пустое дело
Кобыла ваша околела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо!