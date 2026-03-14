Дроны 422-го полка "LUFTWAFFE" поразили два локомотива оккупантов на Запорожье. ВИДЕО
Пилоты 422-го отдельного полка беспилотных систем "LUFTWAFFE" поразили два российских локомотива на временно оккупированной территории Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы дронов догнали локомотивы во время их движения и точными ударами поразили переднюю часть поездов.
Украинские военные добавляют, что такие удары направлены против логистики оккупантов.
"Что бывает с локомотивами, которые везут украденное зерно или полезные ископаемые из Украины в Россию", — отметили бойцы под опубликованным видео.
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І ще, дуже дякую за неймовірний тролінг кацапів)) Люфтваффе, швабахер)) нехай повішаються))