Дроны 422-го полка "LUFTWAFFE" поразили два локомотива оккупантов на Запорожье. ВИДЕО

Пилоты 422-го отдельного полка беспилотных систем "LUFTWAFFE" поразили два российских локомотива на временно оккупированной территории Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы дронов догнали локомотивы во время их движения и точными ударами поразили переднюю часть поездов.

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Украинские военные добавляют, что такие удары направлены против логистики оккупантов.

"Что бывает с локомотивами, которые везут украденное зерно или полезные ископаемые из Украины в Россию", — отметили бойцы под опубликованным видео.

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