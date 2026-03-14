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Новости Видео Операторы дронов Удары по логистике РФ
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Дроны 422-го полка "LUFTWAFFE" поразили два локомотива оккупантов на Запорожье. ВИДЕО

Пилоты 422-го отдельного полка беспилотных систем "LUFTWAFFE" поразили два российских локомотива на временно оккупированной территории Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы дронов догнали локомотивы во время их движения и точными ударами поразили переднюю часть поездов.

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Украинские военные добавляют, что такие удары направлены против логистики оккупантов.

"Что бывает с локомотивами, которые везут украденное зерно или полезные ископаемые из Украины в Россию", — отметили бойцы под опубликованным видео.

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Автор: 

армия РФ (23101) Локомотив (8) Запорожская область (4467) локомотивы (17) логистика (113) дроны (7409) Силы беспилотных систем (529)
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Топ комментарии
+9
Файно. Велика пошана пілотам!
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14.03.2026 15:11 Ответить
+6
👏шана і дяка за те, що бороните Україну.

І ще, дуже дякую за неймовірний тролінг кацапів)) Люфтваффе, швабахер)) нехай повішаються))
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14.03.2026 15:29 Ответить
+3
Вже понад 85 років LUFTWAFFE репіжать кацапів і в хвіст, і в гриву (вітання шкапі лаврову). Слава ЗСУ!
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14.03.2026 15:29 Ответить

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