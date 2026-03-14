УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13452 відвідувача онлайн
Новини Відео Оператори дронів Удари по логістиці РФ
4 119 30

Дрони 422-го полку "LUFTWAFFE" уразили два локомотиви окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО

Пілоти 422-го окремого полку безпілотних систем "LUFTWAFFE" уразили два російські локомотиви на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори дронів наздогнали локомотиви під час їхнього руху та точними ударами влучили у передню частину поїздів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Українські військові додають, що такі удари спрямовані проти логістики окупантів.

"Що буває з локомотивами, які везуть вкрадене збіжжя або корисні копалини з України до Росії", - зазначили бійці під оприлюдненим відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни бригади "Чорний ліс" уразили логістичний вузол боєприпасів РФ і ліквідували щонайменше 12 окупантів. ВIДЕО

Дивіться також: Бійці штурмової роти "Landsknechts" евакуювали пораненого іноземного добровольця під час боїв за Степногірськ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21321) Локомотив (6) Запорізька область (4992) локомотиви (130) логістика (147) дрони (8485) Сили безпілотних систем (536)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Файно. Велика пошана пілотам!
показати весь коментар
14.03.2026 15:11 Відповісти
+6
👏шана і дяка за те, що бороните Україну.

І ще, дуже дякую за неймовірний тролінг кацапів)) Люфтваффе, швабахер)) нехай повішаються))
показати весь коментар
14.03.2026 15:29 Відповісти
+3
Вже понад 85 років LUFTWAFFE репіжать кацапів і в хвіст, і в гриву (вітання шкапі лаврову). Слава ЗСУ!
показати весь коментар
14.03.2026 15:29 Відповісти

Завантаження...

 
 