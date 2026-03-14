Дрони 422-го полку "LUFTWAFFE" уразили два локомотиви окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО
Пілоти 422-го окремого полку безпілотних систем "LUFTWAFFE" уразили два російські локомотиви на тимчасово окупованій частині Запорізької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори дронів наздогнали локомотиви під час їхнього руху та точними ударами влучили у передню частину поїздів.
Українські військові додають, що такі удари спрямовані проти логістики окупантів.
"Що буває з локомотивами, які везуть вкрадене збіжжя або корисні копалини з України до Росії", - зазначили бійці під оприлюдненим відео.
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І ще, дуже дякую за неймовірний тролінг кацапів)) Люфтваффе, швабахер)) нехай повішаються))