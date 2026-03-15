1770 дронов, более 1530 кассетных бомб и 86 ракет, из которых более 20 - баллистические, выпустила РФ по Украине за неделю, — Зеленский. ВИДЕО

В течение недели российские войска наносили удары по Украине с помощью ударных дронов, управляемых авиабомб и ракет.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

"Только за эту неделю россияне нанесли по Украине 1770 ударов ударными дронами, более 1530 КАБами и 86 ракетами, среди которых более 20 баллистических", - сообщил президент.

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Обход санкций РФ

Он подчеркнул, что каждая из таких ракет содержит не менее 60 иностранных компонентов, поставляемых в Россию в обход санкций. Схемы таких поставок известны, и их нужно ликвидировать.

"Если у мира не хватает средств ПВО, чтобы закрыть небо от баллистики в Европе и на Ближнем Востоке одновременно, мы должны лишить россиян возможности собирать ракеты на их заводах. Я благодарен всем, кто продолжает санкционную работу для защиты жизни", - отметил Зеленский.

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