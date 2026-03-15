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Новини Відео Обстріли України
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1770 дронів, понад 1530 КАБів та 86 ракет, з яких понад 20 - балістичні, випустила РФ по Україні за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Протягом тижня російські війська атакували Україну ударними дронами, керованими авіабомбами та ракетами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

"Лише за цей тиждень росіяни вдарили по Україні 1770 ударними дронами, понад 1530 КАБами та 86 ракетами, серед яких понад 20 балістичних", - повідомив президент.

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Обхід РФ санкцій

Він наголосив, що кожна з таких ракет містить щонайменше 60 іноземних компонентів, що постачаються до Росії в обхід санкцій. Схеми таких постачань відомі, і їх потрібно ліквідовувати.

"Якщо у світу не вистачає засобів ППО закрити небо від балістики у Європі та на Близькому Сході одночасно, маємо забрати в росіян можливість збирати ракети на їхніх заводах. Я вдячний усім, хто продовжує санкційну роботу для захисту життя", - зауважив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28120) обстріл (34603) ракети (4460) дрони (8491) КАБ (553)
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Топ коментарі
+9
Що б ми робили без цього потужного ПідраХУЯ?
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15.03.2026 11:54 Відповісти
+7
Але допомога потрібна США.
Не переплутайте...
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15.03.2026 11:46 Відповісти
+5
Вік би не знати цього підра...
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15.03.2026 12:02 Відповісти

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