1770 дронів, понад 1530 КАБів та 86 ракет, з яких понад 20 - балістичні, випустила РФ по Україні за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО
Протягом тижня російські війська атакували Україну ударними дронами, керованими авіабомбами та ракетами.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
"Лише за цей тиждень росіяни вдарили по Україні 1770 ударними дронами, понад 1530 КАБами та 86 ракетами, серед яких понад 20 балістичних", - повідомив президент.
Обхід РФ санкцій
Він наголосив, що кожна з таких ракет містить щонайменше 60 іноземних компонентів, що постачаються до Росії в обхід санкцій. Схеми таких постачань відомі, і їх потрібно ліквідовувати.
"Якщо у світу не вистачає засобів ППО закрити небо від балістики у Європі та на Близькому Сході одночасно, маємо забрати в росіян можливість збирати ракети на їхніх заводах. Я вдячний усім, хто продовжує санкційну роботу для захисту життя", - зауважив Зеленський.
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