Посольство США в Багдаде атаковали дронами и ракетами, - CNN. ВИДЕО

В столице Ирака Багдаде утром 17 марта зафиксировали нападение на посольство США с применением дронов и ракет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

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Что известно?

По информации журналистов, под ударом оказалось не только американское дипломатическое представительство, но и отель Al-Rasheed. Это подтверждают видео с места событий, которые проверили как журналисты, так и иракские чиновники.

На обнародованных кадрах видна работа систем противовоздушной обороны, которые сбивали беспилотники неподалеку от посольства. В то же время зафиксирован момент, когда один из дронов попал в район рядом со зданием.

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Журналисты отмечают, что на видео, вероятно, зафиксирована работа систем C-RAM, которые уничтожали воздушные цели на расстоянии примерно 600–1000 метров от дипломатической миссии.

Очевидцы также сообщали об обломках и взрывах – на записях слышно, как люди предупреждают друг друга об опасности после падения дронов.

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Это не первый подобный инцидент за последние дни. Еще 14 марта сообщалось об атаке на посольство США в Багдаде, во время которой, по предварительным данным, могла быть повреждена вертолетная площадка.

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