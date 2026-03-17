Посольство США в Багдаді атакували дронами та ракетами, - CNN. ВIДЕО

У столиці Іраку Багдаді вранці 17 березня зафіксували атаку на посольство США із застосуванням дронів і ракет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

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Що відомо?

За інформацією журналістів, під ударом опинилася не лише американська дипустанова, а й готель Al-Rasheed. Це підтверджують відео з місця подій, які перевірили як журналісти, так і іракські посадовці.

На оприлюднених кадрах видно роботу систем протиповітряної оборони, які збивали безпілотники неподалік посольства. Водночас зафіксовано момент, коли один із дронів влучив у район поруч із будівлею.

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Журналісти зазначають, що на відео, ймовірно, зафіксована робота систем C-RAM, які знищували повітряні цілі на відстані приблизно 600–1000 метрів від дипломатичної місії.

Очевидці також повідомляли про уламки та вибухи – на записах чути, як люди попереджають одне одного про небезпеку після падіння дронів.

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Це не перший подібний інцидент за останні дні. Ще 14 березня повідомлялося про атаку на посольство США в Багдаді, під час якої, за попередніми даними, міг бути пошкоджений вертолітний майданчик.

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