Зеленский прибыл с визитом в Лондон. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Великобританию.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Какие встречи запланированы?
"Сегодня в Лондоне. Запланированы аудиенция у Его Величества короля Чарльза III, встречи с премьер-министром Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также выступление в британском парламенте. Наши приоритеты четкие: больше безопасности и возможностей для Украины. Я благодарю Великобританию за помощь и партнерство в защите жизни", — отметил глава государства.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Рютте сегодня встретится с Зеленским и Стармером.
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