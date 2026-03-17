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Зеленский прибыл с визитом в Лондон. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Великобританию.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Какие встречи запланированы?

"Сегодня в Лондоне. Запланированы аудиенция у Его Величества короля Чарльза III, встречи с премьер-министром Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также выступление в британском парламенте. Наши приоритеты четкие: больше безопасности и возможностей для Украины. Я благодарю Великобританию за помощь и партнерство в защите жизни", — отметил глава государства.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Рютте сегодня встретится с Зеленским и Стармером.

Автор: 

Великобритания (5507) Зеленский Владимир (25973) Стармер Кир (392)
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