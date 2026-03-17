Зеленський прибув із візитом до Лондона. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Великої Британії.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Які зустрічі заплановані?

"Сьогодні в Лондоні. Заплановані аудієнція в Його Величності Короля Чарльза III, зустрічі з Прем’єр-міністром Кіром Стармером і Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також виступ у британському парламенті. Наші пріоритети чіткі: більше безпеки й можливостей для України. Я дякую Великій Британії за допомогу та партнерство в захисті життя", - зазначив глава держави.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Рютте сьогодні зустрінеться із Зеленським та Стармером.