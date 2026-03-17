Зеленський прибув із візитом до Лондона. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Великої Британії.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Які зустрічі заплановані?
"Сьогодні в Лондоні. Заплановані аудієнція в Його Величності Короля Чарльза III, зустрічі з Прем’єр-міністром Кіром Стармером і Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також виступ у британському парламенті. Наші пріоритети чіткі: більше безпеки й можливостей для України. Я дякую Великій Британії за допомогу та партнерство в захисті життя", - зазначив глава держави.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Рютте сьогодні зустрінеться із Зеленським та Стармером.
Топ коментарі
+1 Обліковий Запис #597212
показати весь коментар17.03.2026 14:29 Відповісти Посилання
+1 Егор Кузнецов
показати весь коментар17.03.2026 14:56 Відповісти Посилання
+1 Рус Сад
показати весь коментар17.03.2026 15:10 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль