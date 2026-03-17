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Новини Відео Візит Зеленського до Британії
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Зеленський прибув із візитом до Лондона. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Великої Британії.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Які зустрічі заплановані?

"Сьогодні в Лондоні. Заплановані аудієнція в Його Величності Короля Чарльза III, зустрічі з Прем’єр-міністром Кіром Стармером і Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також виступ у британському парламенті. Наші пріоритети чіткі: більше безпеки й можливостей для України. Я дякую Великій Британії за допомогу та партнерство в захисті життя", - зазначив глава держави.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Рютте сьогодні зустрінеться із Зеленським та Стармером.

Автор: 

Велика Британія (5018) Зеленський Володимир (27126) Стармер Кір (395)
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Топ коментарі
+1
Коли Грейт Британ знову в ЄС повернеться ...
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17.03.2026 14:29 Відповісти
+1
туристка-тарелочница.....
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17.03.2026 14:56 Відповісти
+1
Воно через тису лізло с скумбрією
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17.03.2026 15:10 Відповісти

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