Украинские эксперты в Катаре уже разработали конкретные решения для усиления защиты неба, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский встретился в Катаре с группой украинских экспертов, которые работают там, делятся нашим опытом и знаниями, и заслушал их отчет о проделанной работе.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Уже есть конкретные решения

Президент отметил, что украинские эксперты уже провели общую оценку ситуации с безопасностью, возможностей Катара по отражению воздушных угроз и разработали конкретные решения для усиления защиты неба.

"И сегодня во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани для меня было важно услышать такую высокую оценку работы наших ребят и благодарность за их консультации", — сказал Зеленский.

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Удары баллистическими ракетами и дронами

По словам президента, удары баллистическими ракетами и дронами – это сейчас самый большой вызов в регионе.

"И если против баллистики эффективно работают только системы ПВО, то для борьбы с дронами мы в Украине разработали другие, значительно более дешевые решения. Они уже доказали свою эффективность в противодействии различным типам дронов, и поэтому Катар так заинтересован в нашем опыте", - добавил он.

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Катар готов к сотрудничеству

Зеленский подчеркнул, что Украина всегда говорит о том, что мы готовы делиться своим опытом и помогать тем, кто и нам в Украине может помочь с укреплением защиты.

"Есть готовность Катара к долгосрочному сотрудничеству в различных направлениях. Важно восстановить стабильность в регионе, чтобы никто не страдал от террористических иранских ударов. И мы поддерживаем подход, когда благодаря помощи друг другу безопасности во всем мире становится больше", - подытожил президент.

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