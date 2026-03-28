Украинские эксперты в Катаре уже разработали конкретные решения для усиления защиты неба, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский встретился в Катаре с группой украинских экспертов, которые работают там, делятся нашим опытом и знаниями, и заслушал их отчет о проделанной работе.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Уже есть конкретные решения
Президент отметил, что украинские эксперты уже провели общую оценку ситуации с безопасностью, возможностей Катара по отражению воздушных угроз и разработали конкретные решения для усиления защиты неба.
"И сегодня во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани для меня было важно услышать такую высокую оценку работы наших ребят и благодарность за их консультации", — сказал Зеленский.
Удары баллистическими ракетами и дронами
По словам президента, удары баллистическими ракетами и дронами – это сейчас самый большой вызов в регионе.
"И если против баллистики эффективно работают только системы ПВО, то для борьбы с дронами мы в Украине разработали другие, значительно более дешевые решения. Они уже доказали свою эффективность в противодействии различным типам дронов, и поэтому Катар так заинтересован в нашем опыте", - добавил он.
Катар готов к сотрудничеству
Зеленский подчеркнул, что Украина всегда говорит о том, что мы готовы делиться своим опытом и помогать тем, кто и нам в Украине может помочь с укреплением защиты.
"Есть готовность Катара к долгосрочному сотрудничеству в различных направлениях. Важно восстановить стабильность в регионе, чтобы никто не страдал от террористических иранских ударов. И мы поддерживаем подход, когда благодаря помощи друг другу безопасности во всем мире становится больше", - подытожил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль