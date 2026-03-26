США и 6 стран Ближнего Востока обратились за помощью к Украине, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что к Украине обратились США по поводу своих баз на территории ближневосточных стран, а также еще 6 стран.

Об этом глава государства заявил в интервью Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По его словам, речь идет о Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Иордании и Кувейте.

"С кем-то мы уже работаем, и наши экспертные команды уже на месте: оценивают ситуацию, делятся бесценным опытом. Потому что сколько бы ни было Patriot, THAAD и других систем ПВО на Ближнем Востоке, этого не хватит для полноценной работы противовоздушной обороны. Есть современные перехватчики, которые должны работать против плотных ударов дронов", - отметил он.

Читайте также: Последствия войны на Ближнем Востоке: Индия уже зарезервировала на апрель 60 млн баррелей российской нефти

Зеленский заявил о желании, чтобы страны Ближнего Востока предоставили Украине также возможность укрепляться.

"У них есть некоторые ракеты для ПВО, которых у нас дефицит. Мы хотели бы об этом договориться.



Деньги - самая дефицитная вещь на сегодняшний день. Сейчас наша оборонная промышленность загружена наполовину, и нам нужно больше финансирования для производства дронов для себя. Поэтому те системы, которые у нас в избытке, мы готовы продавать нашим партнерам. И мы не только продаем, мы предоставим им свою экспертизу. Дроны-перехватчики без нашей экспертизы не работают. Работает система", - подытожил он.

Читайте также: Украинские команды добиваются непосредственных успехов в защите жизней на Ближнем Востоке, - МИД

Что предшествовало?

Напомним, ранее о конкретных результатах украинских подразделений в защите стран Ближнего Востока от атак Ирана заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что на Ближний Восток отправились три профессиональные украинские команды. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.

Украина предоставила Соединенным Штатам технологии для перехвата дронов, чтобы повысить безопасность на Ближнем Востоке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы поражены тем, как на Ближнем Востоке по "шахеду" выпускают 8 ракет Patriot, - The Times