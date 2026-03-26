Цензор.НЕТ
США и 6 стран Ближнего Востока обратились за помощью к Украине, - Зеленский

Зеленский рассказал, кто обратился за помощью к Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что к Украине обратились США по поводу своих баз на территории ближневосточных стран, а также еще 6 стран.

Об этом глава государства заявил в интервью Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По его словам, речь идет о Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Иордании и Кувейте.

"С кем-то мы уже работаем, и наши экспертные команды уже на месте: оценивают ситуацию, делятся бесценным опытом. Потому что сколько бы ни было Patriot, THAAD и других систем ПВО на Ближнем Востоке, этого не хватит для полноценной работы противовоздушной обороны. Есть современные перехватчики, которые должны работать против плотных ударов дронов", - отметил он.

Зеленский заявил о желании, чтобы страны Ближнего Востока предоставили Украине также возможность укрепляться.

"У них есть некоторые ракеты для ПВО, которых у нас дефицит. Мы хотели бы об этом договориться.

Деньги - самая дефицитная вещь на сегодняшний день. Сейчас наша оборонная промышленность загружена наполовину, и нам нужно больше финансирования для производства дронов для себя. Поэтому те системы, которые у нас в избытке, мы готовы продавать нашим партнерам. И мы не только продаем, мы предоставим им свою экспертизу. Дроны-перехватчики без нашей экспертизы не работают. Работает система", - подытожил он.

Что предшествовало?

Напомним, ранее о конкретных результатах украинских подразделений в защите стран Ближнего Востока от атак Ирана заявил президент Украины Владимир Зеленский.

знімеш спеців з фронту та кинеш їх на схід? величний довбойоб!
26.03.2026 10:24 Ответить
Трамп говорить що йому не потрібна допомога України а "Лідор"лізе в дупу без мила оголяючи ППО на заході країни.
26.03.2026 10:27 Ответить
всі все тихо роблять і тільки цей палить контору
26.03.2026 10:26 Ответить
знімеш спеців з фронту та кинеш їх на схід? величний довбойоб!
26.03.2026 10:24 Ответить
А чому б ні. ТЦК та СП «ще нічого не починали»?
26.03.2026 10:53 Ответить
це звісно добра взаємодія
ото тіко чи є дозвіл/згода ВР України?
який статус відряджених Воїнів? чи поширюються на них гарантії як на діючих військовослужбовців?
26.03.2026 10:25 Ответить
В нас рада це сміттєвий бочок відходів який тихо лежить в ньому і перегніває.
Ми давно в країні мрій.
26.03.2026 10:56 Ответить
воно то так
тіко без її згоди у відряджених Воїнів можуть бути занадто серйозні проблеми

26.03.2026 10:58 Ответить
ви не повірите є,17 березня 2025 року Президент України підписав закон №12378 (доопрацьований законопроєкт №12378), що дозволяє направляти підрозділи ЗСУ за кордон під час воєнного стану. Війська можуть перебувати в інших державах (не агресорах) для забезпечення нацбезпеки, оборони, відсічі збройної агресії та самооборони за ст. 51 Статуту ООН
26.03.2026 11:10 Ответить
тіко потрібна згода вру, читайте уважно
без згоди - тіко на території країни, яка чинить агресію проти України

26.03.2026 11:12 Ответить
всі все тихо роблять і тільки цей палить контору
26.03.2026 10:26 Ответить
26.03.2026 10:26 Ответить
Трамп говорить що йому не потрібна допомога України а "Лідор"лізе в дупу без мила оголяючи ППО на заході країни.
26.03.2026 10:27 Ответить
На заході? Ні, на півночі і півдні.
26.03.2026 10:57 Ответить
такого брехунця як завжди прокинуть. візьмут технології та практики в обмін на обіцянки. Але як потужно буде звучати та допомога в вечірніх відосиках. Прям новітні гейполітичні стратегії вибудовуются.
26.03.2026 10:29 Ответить
Він в будь-якому разі заробить свій %. Як завжди, прокинуть Україну
26.03.2026 10:43 Ответить
чурка тупая
26.03.2026 10:34 Ответить
Литвин написав в тексті нове слово "профіцит"
26.03.2026 10:38 Ответить
США продовжують наполегливо звертатися по допомогу, але дуже бояться в цьому зізнатися і тому категорично все спростовують.
26.03.2026 10:40 Ответить
Случаем не Катар ****** что (якобы) террористам передали "Кольчугу" в 2000-х потому-что кому-то там приснилось?
26.03.2026 10:50 Ответить
Гуманітарно им надо скинуть десять Адонай Цаваотов, а не дронов, потому-что некому будет кушать за бесплатно украинскую пшеницу. от кяфиров.
26.03.2026 10:57 Ответить
Звідки такі глибинні пізнання іудаїзму, що мені прийшлось звертатись до Гугла, щоб зрозуміти по що йде мова?
26.03.2026 11:06 Ответить
А трампон про це знає, що США зверталис?
26.03.2026 11:00 Ответить
"я допоміг семи країнам закінчити ще одну війну" ))
26.03.2026 11:03 Ответить
Нехай трамп віддасть Аляску, а потім Україна предоставе безпечність базам США.
26.03.2026 11:08 Ответить
А занепокоєння і стурбованнісь можна у відповідь надіслати?
26.03.2026 11:09 Ответить
Zевилупок
26.03.2026 11:14 Ответить
 
 