США и 6 стран Ближнего Востока обратились за помощью к Украине, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что к Украине обратились США по поводу своих баз на территории ближневосточных стран, а также еще 6 стран.
Об этом глава государства заявил в интервью Le Monde, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По его словам, речь идет о Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Иордании и Кувейте.
"С кем-то мы уже работаем, и наши экспертные команды уже на месте: оценивают ситуацию, делятся бесценным опытом. Потому что сколько бы ни было Patriot, THAAD и других систем ПВО на Ближнем Востоке, этого не хватит для полноценной работы противовоздушной обороны. Есть современные перехватчики, которые должны работать против плотных ударов дронов", - отметил он.
Зеленский заявил о желании, чтобы страны Ближнего Востока предоставили Украине также возможность укрепляться.
"У них есть некоторые ракеты для ПВО, которых у нас дефицит. Мы хотели бы об этом договориться.
Деньги - самая дефицитная вещь на сегодняшний день. Сейчас наша оборонная промышленность загружена наполовину, и нам нужно больше финансирования для производства дронов для себя. Поэтому те системы, которые у нас в избытке, мы готовы продавать нашим партнерам. И мы не только продаем, мы предоставим им свою экспертизу. Дроны-перехватчики без нашей экспертизы не работают. Работает система", - подытожил он.
Что предшествовало?
Напомним, ранее о конкретных результатах украинских подразделений в защите стран Ближнего Востока от атак Ирана заявил президент Украины Владимир Зеленский.
- Ранее Зеленский заявлял, что на Ближний Восток отправились три профессиональные украинские команды. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.
- Украина предоставила Соединенным Штатам технологии для перехвата дронов, чтобы повысить безопасность на Ближнем Востоке.
ото тіко чи є дозвіл/згода ВР України?
який статус відряджених Воїнів? чи поширюються на них гарантії як на діючих військовослужбовців?
Ми давно в країні мрій.
тіко без її згоди у відряджених Воїнів можуть бути занадто серйозні проблеми
https://**********.com.ua/2025/03/17/volodymyr-zelenskyj-********-zakon-yakyj-dozvolyaye-napravlennya-***********-zsu-za-kordon-pid-chas-*********-stanu/
без згоди - тіко на території країни, яка чинить агресію проти України
