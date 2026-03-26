США та 6 країн Близького Сходу звернулися по допомогу до України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що до України звернулися США щодо їхніх баз на території близькосхідних країн, а також ще 6 країн.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За його словами, йдеться про Саудівську Аравію, Катар, ОАЕ, Бахрейн, Йорданію та Кувейт.

"З кимось ми вже працюємо, і наші експертні команди вже на місці: оцінюють ситуацію, діляться безцінним досвідом. Тому що скільки б Patriot, THAAD та інших систем ППО не було на Близькому Сході, цього не вистачить для повної роботи протиповітряної оборони. Є сучасні перехоплювачі, які повинні працювати проти щільних дронових ударів", - зазначив він.

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Зеленський заявив про бажання, щоб країни Близького сходу надали Україні також можливість посилюватися.

"У них є деякі ракети для ППО, яких у нас дефіцит. Ми хотіли б про це домовлятися.



Гроші – найбільш дефіцитна річ на сьогодні. Зараз наша оборонна промисловість завантажена наполовину, і нам потрібно більше фінансування для виробництва дронів для себе. Тому ті системи, які в нас у профіциті, ми готові продавати нашим партнерам. І ми не тільки продаємо, ми дамо їм свою експертизу. Дрони-перехоплювачі без нашої експертизи не працюють. Працює система", - підсумував він.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше про конкретні результати українських підрозділів у захисті країн Близького Сходу від атак Ірану заявивв президент України Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.

Україна надала Сполученим Штатам технології для перехоплення дронів, щоб підвищити безпеку на Близькому Сході.

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