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Українські експерти в Катарі вже напрацювали конкретні рішення для посилення захисту неба, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся в Катарі з командою українських експертів, які там працюють, діляться нашим досвідом і експертизою, та заслухав їхню доповідь про роботу.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Вже є конкретні рішення

Президент зазначив, що українські експерти вже провели загальну оцінку безпекової ситуації, спроможностей Катару для відбиття повітряних загроз та напрацювали конкретні рішення для посилення захисту неба.

"І сьогодні під час зустрічі з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані для мене важливо було почути таку високу оцінку роботи наших хлопців та вдячність за їхні консультації", - сказав Зеленський.

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Удари балістикою та дронами

За словами президента, удари балістикою та дронами – це в регіоні зараз найбільший виклик.

"І якщо проти балістики ефективно працюють лише системи ППО, то для боротьби з дронами ми в Україні напрацювали інші, значно дешевші рішення. Вони вже довели свою ефективність у протидії різним типам дронів, і тому в нашому досвіді так зацікавлений Катар", - додав він.

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Катар готовий співпрацювати

Зеленський наголосив, що Україна завжди говорить про те, що ми готові ділитися своєю експертизою та допомагати тим, хто і нам в Україні може допомогти зі зміцненням захисту.

"Є готовність Катару до довгострокової співпраці в різних напрямах. Важливо відновити стабільність у регіоні, щоб ніхто не страждав від терористичних іранських ударів. І ми підтримуємо підхід, коли завдяки допомозі одне одному безпеки в усьому світі стає більше", - підсумував президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28272) Катар (287)
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Топ коментарі
+11
Плять, от ти су...ра. Українськи міста розносять в щент, кожного дня гинуть українці від шахедів. Коли ж йього ієгова прибере.
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28.03.2026 18:30 Відповісти
+10
А чому «експерти» у військовій формі? На використання військових за межами країни потрібне рішення Верховної Ради, А такого рішення не було.
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28.03.2026 18:30 Відповісти
+7
А коли буде конктетне рішення по захисту українського неба? хоча -про що це я ! цьому виродку завжди було наплювати на Україну та українців! головне -хайп в образі Голобородька!
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28.03.2026 18:32 Відповісти

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