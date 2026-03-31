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Экипаж СТАФ из 158 ОМБр показал уникальные кадры, как украинский дрон за $2 тыс. сбивает иранский "Мохаджер" за $5 млн. ВИДЕО

Бойцы 158-й отдельной механизированной бригады сбили многофункциональный иранский беспилотник Mohajer-6, стоимостью около 5 млн долларов, с помощью украинских дронов-перехватчиков LITAVR, стоимостью всего 2 тыс. долларов.

Об этом изданию Цензор.НЕТ сообщили в 158-й ОМБр и показали видео.

На видео запечатлен момент сбивания уникального иранского беспилотника бойцами батареи перехватчиков "Стаф" 158-й ОМБр.

Mohajer-6 – многоцелевой беспилотный летательный аппарат, который используется для разведки, наблюдения, захвата целей и рекогносцировки. Способен нести полезную нагрузку мультиспектрального наблюдения и до четырех высокоточных боеприпасов, включая 4 высокоточные авиабомбы или ракеты класса "воздух-земля".

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"Мохаджер" в среднем в 100 раз дороже "шахеда". Стоимость одного аппарата оценивается в сумму от $2 млн до $5 млн в зависимости от комплектации.

При этом украинские военные сбили дорогостоящий иранский беспилотник украинским дроном-перехватчиком стоимостью всего $2 тыс. Для обезвреживания цели был использован беспилотник LITAVR производства украинской компании F-Drones.

Ранее сообщалось, что пилоты 190-го учебного центра Сил беспилотных систем впервые дистанционно сбили "шахед", используя дрон-перехватчик LITAVR.

Смотрите также: Украинский дрон-перехватчик уничтожил российский "шахед" в воздухе. ВИДЕО

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дроны (7571) перехватчик (122)
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Топ комментарии
+8
судячи з ціни, крила цього "мухаджера" знизу інкрустовані нефрітом, щоб було не помітно на фоні неба.
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31.03.2026 15:53 Ответить
+7
Наразі у аятол є більш нагальні проблеми, ніж "якась там" Україна.
Балістику, в тому числі північнокорейську, ми вже бачили.
Так що годі лякати.
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31.03.2026 16:14 Ответить
+6
А де збили? Над перською затокою?
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31.03.2026 15:50 Ответить

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