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Екіпаж СТАФ зі 158 ОМБр показав унікальні кадри, як український дрон за $2 тис. збиває іранський "Мохаджер" за $5 млн. ВIДЕО

Бійці 158-ї окремої механізованої бригади збили багатофункціональний іранський безпілотник Mohajer-6, який коштує близько $5 млн, українським дроном-перехоплювачам LITAVR вартістю лише $2 тис.

Про це виданню Цензор.НЕТ повідомили у 158-й ОМБр і показали відео.

На відео зафіксовано момент збиття унікального іранського безпілотника бійцями батареї перехоплювачів "Стаф" 158-ї ОМБр.

Mohajer-6 – багатоцільовий безпілотний літальний апарат, який використовується для розвідки, спостереження, захоплення цілей і рекогностування. Здатний нести корисне навантаження мультиспектрального спостереження та до чотирьох високоточних боєприпасів, включаючи 4 високоточні авіабомби або ракети класу "повітря-земля".

Також читайте: Один з найефективніших перехоплювачів "Шахедів": Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ український дрон "Швідун". ФОТО

"Мохаджер" в середньому в 100 разів дорожчий за "шахед". Вартість одного апарата оцінюється в суму від $2 млн до $5 млн залежно від комплектації.

При цьому українські військові збили дороговартісний іранський безпілотник українським дроном-перехоплювачем вартістю лише $2 тис. Для знешкодження цілі був використаний безпілотник LITAVR виробництва української компанії F-Drones.

Раніше повідомлялося, що пілоти 190-го навчального центру Сил безпілотних систем вперше дистанційно збили "шахед", використовуючи дрон-перехоплювач LITAVR.

Також дивіться: Український дрон-перехоплювач знищив російський "шахед" у повітрі. ВIДЕО

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дрони (8663) перехоплювач (136)
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Топ коментарі
+8
судячи з ціни, крила цього "мухаджера" знизу інкрустовані нефрітом, щоб було не помітно на фоні неба.
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31.03.2026 15:53 Відповісти
+7
Наразі у аятол є більш нагальні проблеми, ніж "якась там" Україна.
Балістику, в тому числі північнокорейську, ми вже бачили.
Так що годі лякати.
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31.03.2026 16:14 Відповісти
+6
А де збили? Над перською затокою?
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31.03.2026 15:50 Відповісти

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