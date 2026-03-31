Екіпаж СТАФ зі 158 ОМБр показав унікальні кадри, як український дрон за $2 тис. збиває іранський "Мохаджер" за $5 млн. ВIДЕО
Бійці 158-ї окремої механізованої бригади збили багатофункціональний іранський безпілотник Mohajer-6, який коштує близько $5 млн, українським дроном-перехоплювачам LITAVR вартістю лише $2 тис.
Про це виданню Цензор.НЕТ повідомили у 158-й ОМБр і показали відео.
На відео зафіксовано момент збиття унікального іранського безпілотника бійцями батареї перехоплювачів "Стаф" 158-ї ОМБр.
Mohajer-6 – багатоцільовий безпілотний літальний апарат, який використовується для розвідки, спостереження, захоплення цілей і рекогностування. Здатний нести корисне навантаження мультиспектрального спостереження та до чотирьох високоточних боєприпасів, включаючи 4 високоточні авіабомби або ракети класу "повітря-земля".
"Мохаджер" в середньому в 100 разів дорожчий за "шахед". Вартість одного апарата оцінюється в суму від $2 млн до $5 млн залежно від комплектації.
При цьому українські військові збили дороговартісний іранський безпілотник українським дроном-перехоплювачем вартістю лише $2 тис. Для знешкодження цілі був використаний безпілотник LITAVR виробництва української компанії F-Drones.
Раніше повідомлялося, що пілоти 190-го навчального центру Сил безпілотних систем вперше дистанційно збили "шахед", використовуючи дрон-перехоплювач LITAVR.
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Балістику, в тому числі північнокорейську, ми вже бачили.
Так що годі лякати.