"Уже прощался с жизнью": история спасения защитника Андрея Ярошика, выжившего под вражескими обстрелами на Купянском направлении. ВИДЕО

Военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады Андрей Ярошик выжил под плотным артиллерийским обстрелом и ударами дронов, которые "охотились" за ним на Купянском направлении. Получив тяжелые ранения от сброса взрывчатки, Андрей сумел самостоятельно наложить себе жгуты и дождаться прибытия эвакуации, несмотря на то, что в моменты отчаяния уже прощался с жизнью.

Об этом говорится в сюжете "Суспільного", сообщает Цензор.НЕТ.

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Начало войны застало в Чернигове

Андрею Ярошику 30 лет. Он родом из волынского села Кукли.

Начало полномасштабного российского вторжения Андрей вместе с братом застали в Чернигове, где работали на стройке.

"Утром 24-го проснулся, хотел купить кофе, собирался на работу, а тут звонит начальник, говорит: "Война". Говорю: "Какая война?" Мы тогда сильно измучились с братом и даже не слышали, как в Чернигове начали бомбить. Тогда в 4 утра в Чернигове разбомбили аэродром. Больше всего я переживал, чтобы как-то вывезти брата домой. Но сразу все рейсы отменили, и мы не могли не уехать", — рассказал военный.

Пока Андрей с братом оставались на окраине Чернигова, в один из дней разбомбили дом, где они жили. Говорит: собирались с товарищем в магазин купить продуктов, но в последний момент сказал брату идти тоже. Благодаря этому, по его словам, все остались целы. Уехать из города удалось 18 марта 2022 года.

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Присоединился к рядам ВСУ

На военную службу Андрей Ярошик попал в октябре 2022 года, имея за плечами опыт срочной службы.

Фото: Суспільне

Сначала был стрелком в первом стрелковом батальоне 14-й отдельной механизированной бригады. После прохождения обучения стал командиром отделения в 2023 году.

В начале марта 2025 года военный сменил должность на наводчика-оператора. Получив от командира задание доставлять ребят на позиции и забирать их оттуда, 24 мая он с бойцами заехал на первую позицию в Харьковской области. Два его сослуживца погибли: одному осколок попал в голову, другому — в артерию.

"Я принял решение, что нам нужно откатиться. Сказал по радиостанции старшему командиру, что мы "откатываемся", потому что мы не зайдем. Впереди нас уже пристреливался миномет, он думал, что мы вперед побежим. Дроны уже ждали. Но мы откатились. Погиб первый побратим: бросок — и ему в шею попало в артерию", — рассказал Андрей.

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Получил ранение

Местность была заминирована, а над головами летали российские дроны. 25 мая примерно в 5:30 Андрей получил ранение. Первый сброс с дрона попал в правую ногу, почти сразу же второй сброс — в левую ногу. Ее сломало в четырех местах.

"Они (военные РФ. — Ред.) начали уже добивать, но я чудом выжил. Раз-два — наложил себе жгуты. Уже с жизнью прощался... Как говорится, видел белый туннель. Уже сил не было... По рации передал, что я тяжелый "300", рядом со мной двое "200". Свои координаты передал и ждал. Помолился и прощался с жизнью. Думал, что это конец", — вспоминает военный.

Воин также вспоминает, как просил по рации вытащить его если не живого, то хотя бы тело.

"Они сказали: "Нет, мы тебя вытащим в любом случае". И тут буквально минут 15 прошло, может чуть больше, и я слышу, как ребята кричат мне, чтобы вытащить меня. Говорю: "Броню снимайте, только хотя бы каски не снимайте", — рассказывает военный.

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Спасение военного

Эвакуационный маршрут составлял 3 километра. Тяжело раненого Андрея вытаскивали из "горячей" зоны в относительно безопасное место в течение 12 часов. Еще 8 часов, по его словам, длилось ожидание транспорта. Далее — эвакуация в стабилизационный пункт.

"Своим побратимам очень благодарен, что они меня вытащили! Почти 23 часа стояли турникеты, потому что пока меня вывезли, поэтому такая ампутация. Когда я получил ранение, то уже понимал, что я без них (без ног. — Ред.) останусь", — сказал военный.

Андрею ампутировали обе ноги и извлекли из тела осколки. Однако мелкие фрагменты осколков в теле защитника остаются. После лечения и реабилитации у 30-летнего волынянина начался этап восстановления — военный прошел протезирование.

Фото: Суспільне

Андрей Ярошик награжден нагрудным знаком "Золотой Крест" за штурмы вражеских позиций российских войск под Купянском. Также имеет награду Министерства обороны Украины "Знак почета".

Защитник мечтает открыть собственное дело, купить оборудование для полусухой стяжки и продолжить строительный бизнес.

"Буду жить дальше!" — добавляет военный.

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