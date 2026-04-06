Полковник Купол об обороне админграницы с Крымом до 2022 года: "Были мины, были войска — первый эшелон, второй, ПВО, артиллерия, танки. Это я лично видел". ВИДЕО

Полковник запаса ВСУ с позывным Купол выразил глубокое возмущение обстоятельствами быстрого захвата южных регионов Украины в начале полномасштабного вторжения РФ. Своими размышлениями и воспоминаниями о предыдущих годах службы на этом направлении он поделился в эфире. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Офицер подчеркнул, что для него, как для человека, который лично участвовал в обеспечении обороны юга в предыдущие годы, события февраля 2022 года кажутся непостижимыми.

Ключевые тезисы полковника Купола:

Скорость потери территорий: Офицер задает болезненный вопрос — как можно было потерять контроль над югом Украины фактически "за полсуток".

Состояние обороны в 2015–2017 годах: "Купол" вспоминает свои ротации на южном направлении, где он собственными глазами видел эшелонированную систему защиты. По его словам, тогда все было заминировано, существовали четкие минные поля и войска прикрытия.

Наличие резервов: Он подчеркивает, что в те годы на направлении были развернуты первый и второй эшелоны обороны, работали подразделения ПВО, артиллерия, а в резерве находились танки.

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"И знаете, самое болезненное это, как можно было потерять юг Украины, условно говоря, за полсуток. Где были войска? Вот я лично помню, я был на юге в 15-м году, там несколько месяцев ротации, в 17-м году несколько месяцев ротации. Ну это же все было. Было заминировано, были мины, были войска, которые все это прикрывали. Первый эшелон, второй эшелон, войска ПВО, артиллерия, танки в резервах. Это я лично видел своими глазами", - говорит полковник запаса.

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