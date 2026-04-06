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Новини Відео Бойові дії на півдні
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Полковник Купол про оборону межі із Кримом до 2022 року: "Були міни, були війська - перший ешелон, другий, ППО, артилерія, танки. Це я особисто бачив". ВIДЕО

Полковник запасу ЗСУ на позивний Купол висловив глибоке обурення обставинами швидкого захоплення південних регіонів України на початку повномасштабного вторгнення РФ. Своїми роздумами та спогадами про попередні роки служби на цьому напрямку він поділився в ефірі. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Офіцер наголосив, що для нього, як для людини, яка особисто брала участь у забезпеченні оборони півдня в попередні роки, події лютого 2022-го видаються незбагненними.

Ключові тези полковника Купола:

  • Швидкість втрати територій: Офіцер ставить болюче питання - як можна було втратити контроль над півднем України фактично "за пів доби".

  • Стан оборони у 2015–2017 роках: Купол згадує свої ротації на південному напрямку, де він на власні очі бачив ешелоновану систему захисту. За його словами, тоді все було заміновано, існували чіткі мінні поля та війська прикриття.

  • Наявність резервів: Він підкреслює, що в ті роки на напрямку були розгорнуті перший і другий ешелони оборони, працювали підрозділи ППО, артилерія, а в резерві перебували танки.

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"І знаєте, саме болюче це, як можна було втратити південь України, умовно кажучи, за півдоби. Де були війська? От я особисто пам'ятаю, я був на півдні в 15-му році, там декілька місяців ротації, в 17-му році декілька місяців ротації. Ну це ж все було. Було заміновано, були міни, були війська, які це все прикривали. Перший ешелон, другий ешелон, війська ППО, артилерія, танки в резервах. Це я особисто бачив на свої очі", - каже полковник запасу.

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Автор: 

армія рф (21513) вторгнення (381) Крим (14236) оборона (4978) ЗСУ (8966)
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Топ коментарі
+51
Любимчик 73%, рускага язіка і рускай культури Буьбочка позмімав ті міни і відвів бандьоровські війська, щоб не нашкодили расєйськім мальчікам в трусіках. А сьогодні корчить із себе патріота, відпустив борідку, щоб бути схожим на хлопців, які трмимають фронт там, куди запуцстило те Хрипласте у 2022 році і по цей день. Якби були на місці міни, війська та об'явлена мобілізація і військовий стан - то ворог би не захопив таку кількість і не стояв би під Запоріжжям і Херсоном.
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06.04.2026 11:51 Відповісти
+35
Я очень хорошо помню как ********* вопила-будем строить хабы на границе с Крымом, и поэтому всё будем разминировать.!! В интернете я думаю можно найти. Хоть одна тварь за это ответила?..
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06.04.2026 12:00 Відповісти
+31
Верещучка посадила всі війська в "шаттли" та відвезла у невідомому напрямку.
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06.04.2026 11:45 Відповісти

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