Охваченный огнем Shahed падает на землю, оставляя за собой шлейф черного дыма. ВИДЕО

В сети появилась уникальная видеозапись, на которой запечатлено уничтожение российского ударного беспилотника типа "Shahed".

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры сняты непосредственно с земли во время отражения очередной воздушной атаки. На записи видно момент попадания в вражеский БПЛА, взрыв и падение беспилотника.

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