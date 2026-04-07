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Новости Видео Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
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Охваченный огнем Shahed падает на землю, оставляя за собой шлейф черного дыма. ВИДЕО

В сети появилась уникальная видеозапись, на которой запечатлено уничтожение российского ударного беспилотника типа "Shahed".

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры сняты непосредственно с земли во время отражения очередной воздушной атаки. На записи видно момент попадания в вражеский БПЛА, взрыв и падение беспилотника.

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Автор: 

ПВО (3834) Шахед (2316)
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