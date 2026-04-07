Охваченный огнем Shahed падает на землю, оставляя за собой шлейф черного дыма. ВИДЕО
В сети появилась уникальная видеозапись, на которой запечатлено уничтожение российского ударного беспилотника типа "Shahed".
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры сняты непосредственно с земли во время отражения очередной воздушной атаки. На записи видно момент попадания в вражеский БПЛА, взрыв и падение беспилотника.
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