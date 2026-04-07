Охоплений вогнем Shahed падає на землю, лишаючи по собі шлейф чорного диму. ВIДЕО

У мережі оприлюднено унікальний відеозапис, на якому зафіксовано знищення російського ударного безпілотника типу "Shahed".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри зняті безпосередньо з землі під час відбиття чергової повітряної атаки. На записі видно момент влучання у ворожий БПЛА, вибух та падіння безпілотника.

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