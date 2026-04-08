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Рашист пытался сбить дрон, бросив оружие, но был сразу ликвидирован пилотами "Феникса". ВИДЕО

Операторы дронов пограничного подразделения "Феникс" уничтожили оккупанта в блиндаже.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилот направил БПЛА на укрытие противника, который в этот момент пытался отстреливаться стрелковым оружием.

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Также на обнародованных кадрах видно, что в последний момент захватчик бросил оружие в сторону украинского дрона, однако не попал и был сразу ликвидирован.

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