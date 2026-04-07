Рашист намагався збити дрон, кинувши зброю, але був одразу ліквідований пілотами "Фенікса". ВIДЕО

Оператори дронів прикордонного підрозділу "Фенікс" ліквідували окупанта у бліндажі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілот спрямував БпЛА на укриття противника, який у цей момент намагався відстрілюватися стрілецькою зброєю.

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Також на оприлюднених кадрах видно, що в останню мить загарбник кинув зброю у бік українського дрона, однак не влучив і був одразу ліквідований.

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