Рашист намагався збити дрон, кинувши зброю, але був одразу ліквідований пілотами "Фенікса". ВIДЕО
Оператори дронів прикордонного підрозділу "Фенікс" ліквідували окупанта у бліндажі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілот спрямував БпЛА на укриття противника, який у цей момент намагався відстрілюватися стрілецькою зброєю.
Також на оприлюднених кадрах видно, що в останню мить загарбник кинув зброю у бік українського дрона, однак не влучив і був одразу ліквідований.
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