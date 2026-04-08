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Новости Видео Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
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Минус 12 "Мавиков" с помощью палки и веревки: мастер-класс от пилотов 46-й бригады ДШВ. ВИДЕО

Бойцы 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВС Украины продемонстрировали исключительную изобретательность в борьбе с вражеской аэроразведкой. В Днепропетровской области операторы подразделения внедрили тактику "воздушной рыбалки", которая позволила сбить целую эскадрилью вражеских БПЛА. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украинские защитники оснастили свои FPV-дроны простой, но эффективной конструкцией - палкой с веревкой. Используя это устройство, пилоты научились перехватывать российские "Мавики" прямо в воздухе, запутывая их винты. Зафиксировано уничтожение 12 российских квадрокоптеров типа "Мавик".

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уничтожение (10221) 46 отдельная десантно-штурмовая бригада (61) дроны (7597) Днепропетровская область (5421)
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Топ комментарии
+39
Нащо це показувати?🤦 Ловите тихенько, той ловить!
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08.04.2026 10:01 Ответить
+21
А може треба було промовчати і жаль так знешкоджувати ворожі засоби. А не відразу в пресі висвітлювати наші винаходи.
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08.04.2026 10:03 Ответить
+15
Про такі винаходи дійсно краще мовчати.
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08.04.2026 10:06 Ответить

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