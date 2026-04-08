Минус 12 "Мавиков" с помощью палки и веревки: мастер-класс от пилотов 46-й бригады ДШВ. ВИДЕО
Бойцы 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВС Украины продемонстрировали исключительную изобретательность в борьбе с вражеской аэроразведкой. В Днепропетровской области операторы подразделения внедрили тактику "воздушной рыбалки", которая позволила сбить целую эскадрилью вражеских БПЛА. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Украинские защитники оснастили свои FPV-дроны простой, но эффективной конструкцией - палкой с веревкой. Используя это устройство, пилоты научились перехватывать российские "Мавики" прямо в воздухе, запутывая их винты. Зафиксировано уничтожение 12 российских квадрокоптеров типа "Мавик".
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