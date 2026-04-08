Мінус 12 "Мавіків" за допомогою палиці та мотузки: майстер-клас від пілотів 46-ї бригади ДШВ. ВIДЕО

Бійці 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗС України продемонстрували надзвичайну винахідливість у боротьбі з ворожою аеророзвідкою. На Дніпропетровщині оператори підрозділу впровадили тактику "повітряної риболовлі", яка дозволила приземлити цілу ескадрилью ворожих БпЛА. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Українські захисники оснастили власні FPV-дрони простою, але ефективною конструкцією - палицею з мотузкою. Використовуючи цей пристрій, пілоти навчилися перехоплювати російські "Мавіки" прямо в повітрі, заплутуючи їхні гвинти. Зафіксовано знищення 12 російських квадрокоптерів типу "Мавік".

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