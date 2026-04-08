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Мінус 12 "Мавіків" за допомогою палиці та мотузки: майстер-клас від пілотів 46-ї бригади ДШВ. ВIДЕО

Бійці 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗС України продемонстрували надзвичайну винахідливість у боротьбі з ворожою аеророзвідкою. На Дніпропетровщині оператори підрозділу впровадили тактику "повітряної риболовлі", яка дозволила приземлити цілу ескадрилью ворожих БпЛА. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Українські захисники оснастили власні FPV-дрони простою, але ефективною конструкцією - палицею з мотузкою. Використовуючи цей пристрій, пілоти навчилися перехоплювати російські "Мавіки" прямо в повітрі, заплутуючи їхні гвинти. Зафіксовано знищення 12 російських квадрокоптерів типу "Мавік".

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Автор: 

знищення (10548) 46 окрема десантно-штурмова бригада (62) дрони (8692) Дніпропетровська область (5245)
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Топ коментарі
+39
Нащо це показувати?🤦 Ловите тихенько, той ловить!
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08.04.2026 10:01 Відповісти
+21
А може треба було промовчати і жаль так знешкоджувати ворожі засоби. А не відразу в пресі висвітлювати наші винаходи.
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08.04.2026 10:03 Відповісти
+15
Про такі винаходи дійсно краще мовчати.
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08.04.2026 10:06 Відповісти

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