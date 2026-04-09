Дронари батальона "Хижаки висот" провели разведку укреплений врага с помощью FPV-дрона на оптоволокне. ВИДЕО
Подразделения беспилотных систем 59-й отдельной бригады провели сложную разведывательную операцию внутри вражеских укреплений перед наступлением украинских штурмовиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, задачу выполняли операторы 1-го батальона "Хижаки висот" по запросу батальона "Шквал".
Отмечается, что для проверки наличия противника был задействован FPV-дрон на оптоволокне, позволяющий работать в условиях сложной радиоэлектронной обстановки.
БПЛА завели в узкие коридоры укреплений, где пилоты провели детальную разведку.
Операцию выполнял один из самых опытных экипажей подразделения, который успешно проник в укрепления и обнаружил позиции российской пехоты.
Такие действия являются крайне сложными и требуют высокого уровня подготовки, однако именно они позволяют минимизировать риски и сохранить жизни украинских штурмовиков во время дальнейших боевых действий.
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