Дронарі батальйону "Хижаки висот" провели розвідку фортифікацій ворога FPV-дроном на оптоволокні. ВIДЕО

Підрозділи безпілотних систем 59-ї окремої бригади здійснили складну розвідувальну операцію всередині ворожих фортифікацій перед заходом українських штурмовиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдання виконували оператори 1-го батальйону "Хижаки висот" на запит батальйону "Шквал".

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Зазначається, що для перевірки наявності противника було застосовано FPV-дрон на оптоволокні, який дозволяє працювати в умовах складної радіоелектронної обстановки.

БпЛА завели у вузькі коридори укріплень, де пілоти провели детальну розвідку.

Операцію виконував один із найдосвідченіших екіпажів підрозділу, який успішно проник у фортифікації та виявив позиції російської піхоти.

Такі дії є вкрай складними та потребують високого рівня підготовки, однак саме вони дозволяють мінімізувати ризики та зберегти життя українських штурмовиків під час подальших бойових дій.

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