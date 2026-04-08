Дронарі батальйону "Хижаки висот" провели розвідку фортифікацій ворога FPV-дроном на оптоволокні. ВIДЕО
Підрозділи безпілотних систем 59-ї окремої бригади здійснили складну розвідувальну операцію всередині ворожих фортифікацій перед заходом українських штурмовиків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдання виконували оператори 1-го батальйону "Хижаки висот" на запит батальйону "Шквал".
Зазначається, що для перевірки наявності противника було застосовано FPV-дрон на оптоволокні, який дозволяє працювати в умовах складної радіоелектронної обстановки.
БпЛА завели у вузькі коридори укріплень, де пілоти провели детальну розвідку.
Операцію виконував один із найдосвідченіших екіпажів підрозділу, який успішно проник у фортифікації та виявив позиції російської піхоти.
Такі дії є вкрай складними та потребують високого рівня підготовки, однак саме вони дозволяють мінімізувати ризики та зберегти життя українських штурмовиків під час подальших бойових дій.
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