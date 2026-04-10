Губарев об отношениях Азарова и Януковича: "Пока премьер ездил в командировку, люди президента миллиард долларов сп#здили". ВИДЕО

Бывший лидер боевиков и "народный губернатор" Донецкой области Павел Губарев дал обширное интервью Юрию Дудю, в котором рассказал о специфических взаимоотношениях в верхушке власти во времена Виктора Януковича. В частности, коллаборант вспомнил свои разговоры с бывшим премьер-министром Николаем Азаровым. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Губарева, Азаров лично жаловался ему на масштабное хищение государственных средств окружением тогдашнего президента.

Цитата на языке оригинала:

"Азаров, премьер-министр Украины, лучший премьер-министр вообще за всю историю, он мне лично рассказывал, то есть как он там в командировку куда-то уезжает, возвращается, а из бюджета люди Януковича там миллиард долларов сп#здили. И он такой, я говорю, а как Янукович? Ну, что говорит, мерзавец, мерзавец, говорит."

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Несмотря на то, что Азаров констатировал кражу миллиарда долларов США одной суммой, он не только не подал в отставку, но и продолжал работать в правительстве, ограничиваясь лишь частными характеристиками Януковича как "мерзавца".

Сам Губарев при этом продолжает называть Азарова "лучшим премьер-министром за всю историю", что выглядит особенно сюрреалистично на фоне признания фактов тотальной коррупции и бессилия тогдашнего главы Кабмина перед "семьей" Януковича.

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