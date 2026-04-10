Губарєв про стосунки Азарова і Януковича: "Пока премьер ездил в командировку, люди президента миллиард долларов сп#здили". ВIДЕО

Колишній ватажок бойовиків та "народний губернатор" Донеччини Павло Губарєв дав розлоге інтерв'ю Юрію Дудю, у якому розповів про специфічні взаємини всередині верхівки влади часів Віктора Януковича. Зокрема, колаборант згадав свої розмови з колишнім прем'єр-міністром Миколою Азаровим. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Губарєва, Азаров особисто скаржився йому на масштабне розкрадання державних коштів оточенням тодішнього президента.

Цитата мовою оригіналу:

"Азаров, премьер-министр Украины, лучший премьер-министр вообще за всю историю, он мне лично рассказывал, то есть как он там в командировку куда-то уезжает, возвращается, а из бюджета люди Януковича там миллиард долларов сп#здили. И он такой, я говорю, и как Янукович? Ну, что говорит, мерзавец, мерзавец, говорит."

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Попри те, що Азаров констатував крадіжку мільярда доларів США однією сумою, він не лише не подав у відставку, а й продовжував працювати в уряді, обмежуючись лише приватними характеристиками Януковича як "мерзотника".

Сам Губарєв при цьому продовжує називати Азарова "найкращим прем'єр-міністром за всю історію", що виглядає особливо сюрреалістично на фоні визнання фактів тотальної корупції та безсилля тодішнього очільника Кабміну перед "сім'єю" Януковича.

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