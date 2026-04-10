Губарєв про стосунки Азарова і Януковича: "Пока премьер ездил в командировку, люди президента миллиард долларов сп#здили". ВIДЕО
Колишній ватажок бойовиків та "народний губернатор" Донеччини Павло Губарєв дав розлоге інтерв'ю Юрію Дудю, у якому розповів про специфічні взаємини всередині верхівки влади часів Віктора Януковича. Зокрема, колаборант згадав свої розмови з колишнім прем'єр-міністром Миколою Азаровим. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Губарєва, Азаров особисто скаржився йому на масштабне розкрадання державних коштів оточенням тодішнього президента.
Цитата мовою оригіналу:
"Азаров, премьер-министр Украины, лучший премьер-министр вообще за всю историю, он мне лично рассказывал, то есть как он там в командировку куда-то уезжает, возвращается, а из бюджета люди Януковича там миллиард долларов сп#здили. И он такой, я говорю, и как Янукович? Ну, что говорит, мерзавец, мерзавец, говорит."
Попри те, що Азаров констатував крадіжку мільярда доларів США однією сумою, він не лише не подав у відставку, а й продовжував працювати в уряді, обмежуючись лише приватними характеристиками Януковича як "мерзотника".
Сам Губарєв при цьому продовжує називати Азарова "найкращим прем'єр-міністром за всю історію", що виглядає особливо сюрреалістично на фоні визнання фактів тотальної корупції та безсилля тодішнього очільника Кабміну перед "сім'єю" Януковича.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль