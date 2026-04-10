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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Из оккупанта посыпались рубли после удара украинского дрона. ВИДЕО

Бойцы танкового батальона 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго наглядно продемонстрировали, что является единственной реальной мотивацией для российских оккупантов в войне против Украины. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На обнародованных кадрах запечатлен момент атаки и попадания украинского дрона в россиянина, который шел по асфальтированной дороге. На записи видно, что после успешной атаки беспилотника оккупант падает на дорогу, а из его карманов посыпались деньги.

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Автор: 

дроны (7619) 66 отдельная механизированная бригада (75)
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Топ комментарии
+41
свиня-копілка)))
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10.04.2026 15:01 Ответить
+16
Це свідчить про те,що вони навіть на бз гроші тягають з собою,бо кацапи їх все одно вкрадуть,немає довіри нікому.Ми ніколи картки на бойові не брали.Всі лахи,документи,карти,гроші залишали у місці базування і ніколи нічого не зникло.
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10.04.2026 15:33 Ответить
+14
Джек-пот зірвав.
Тепер заживе як кабзон.
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10.04.2026 15:28 Ответить

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