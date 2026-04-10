Из оккупанта посыпались рубли после удара украинского дрона. ВИДЕО

Бойцы танкового батальона 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго наглядно продемонстрировали, что является единственной реальной мотивацией для российских оккупантов в войне против Украины. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На обнародованных кадрах запечатлен момент атаки и попадания украинского дрона в россиянина, который шел по асфальтированной дороге. На записи видно, что после успешной атаки беспилотника оккупант падает на дорогу, а из его карманов посыпались деньги.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подразделение "Стрикс" ликвидировало российскую технику и пехоту на Белгородском направлении. ВИДЕО