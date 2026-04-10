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Із окупанта посипалися рублі після удару українського дрона. ВIДЕО

Воїни танкового батальйону 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго наочно продемонстрували, що є єдиною реальною мотивацією для російських окупантів у війні проти України. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На оприлюднених кадрах зафіксовано момент атаки та влучання українського дрона у росіянина, який йшов асфальтованою дорогою.На записі видно, що після успішної атаки безпілотника, окупант падає на дорогу, а із його кишень посипалися гроші.

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Автор: 

дрони (8717) 66 окрема механізована бригада (75)
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Топ коментарі
+41
свиня-копілка)))
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10.04.2026 15:01 Відповісти
+16
Це свідчить про те,що вони навіть на бз гроші тягають з собою,бо кацапи їх все одно вкрадуть,немає довіри нікому.Ми ніколи картки на бойові не брали.Всі лахи,документи,карти,гроші залишали у місці базування і ніколи нічого не зникло.
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10.04.2026 15:33 Відповісти
+14
Джек-пот зірвав.
Тепер заживе як кабзон.
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10.04.2026 15:28 Відповісти

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