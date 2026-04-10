Із окупанта посипалися рублі після удару українського дрона. ВIДЕО
Воїни танкового батальйону 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго наочно продемонстрували, що є єдиною реальною мотивацією для російських окупантів у війні проти України. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На оприлюднених кадрах зафіксовано момент атаки та влучання українського дрона у росіянина, який йшов асфальтованою дорогою.На записі видно, що після успішної атаки безпілотника, окупант падає на дорогу, а із його кишень посипалися гроші.
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