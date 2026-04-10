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Неорганизованный отход в Курской операции - это преступление, которое необходимо расследовать, - комбат Купол. ВИДЕО

Отдельные решения, принятые на завершающем этапе Курской операции, требуют анализа и оценки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире канала "7 шагов к победе" заявил Анатолий Анатольевич Козел (комбат Купол).

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Курскую операцию можно было провести в формате короткого рейда

Курскую операцию можно было провести в формате рейда: два месяца, не больше. Затем противник создал наступательную группировку войск и выбил нас со своей территории. 

По мнению военного, для московитов не существует "свой-чужой". Они там все сотрут КАБами в ноль, вместе со своими деревнями и своими гражданскими. 

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Неорганизованный отход в Курской операции

В конце Курской операции мы не смогли принять решение об организованном отступлении — это также преступление. Его нужно расследовать, а виновных привлечь к ответственности", — подчеркнул военный.

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Автор: 

боевые действия (6342) ВСУ (7978) Курск (1206)
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Топ комментарии
+21
Так сама Курська операція - це авантюра. Скільки там хлопців полягло, страх. І що в сухому залишку?
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10.04.2026 17:11 Ответить
+15
Та в діяльності генерала Творожнікова багато чого треба розслідувати.....
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10.04.2026 17:07 Ответить
+14
Ага зараз. Зелень вже кинулася позслідувати. Злочини члєнограя-дєрьмака -творожнікова вже наступна влада розслідує.
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10.04.2026 17:10 Ответить

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