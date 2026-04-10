Неорганизованный отход в Курской операции - это преступление, которое необходимо расследовать, - комбат Купол. ВИДЕО
Отдельные решения, принятые на завершающем этапе Курской операции, требуют анализа и оценки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире канала "7 шагов к победе" заявил Анатолий Анатольевич Козел (комбат Купол).
Курскую операцию можно было провести в формате короткого рейда
Курскую операцию можно было провести в формате рейда: два месяца, не больше. Затем противник создал наступательную группировку войск и выбил нас со своей территории.
По мнению военного, для московитов не существует "свой-чужой". Они там все сотрут КАБами в ноль, вместе со своими деревнями и своими гражданскими.
Неорганизованный отход в Курской операции
В конце Курской операции мы не смогли принять решение об организованном отступлении — это также преступление. Его нужно расследовать, а виновных привлечь к ответственности", — подчеркнул военный.
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+14 Spirit #618058
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