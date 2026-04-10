Неорганізований відхід у Курській операції - це злочин, який треба розслідувати, - комбат Купол. ВIДЕО

Окремі рішення на завершальному етапі Курської операції потребують аналізу та оцінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі каналу "7 кроків до перемоги" заявив Анатолій Анатолійович Козел (комбат Купол).

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Курську операцію можна було провести у форматі короткого рейду

Курську операцію можна було провести у варіанті рейду: два місяці, не більше. Потім противник створив наступальне угруповання військ і вибив нас зі своєї території.

На думку військового, Для московитів не існує "свій-чужий". Вони там все зітруть КАБами в нуль, разом зі своїми селами і своїми цивільними.

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Неорганізований відхід у Курській операції

У кінці Курської операції ми не змогли прийняти рішення на організований відхід - це також злочин. Його треба розслідувати і винних притягти до відповідальності", - наголосив військовий.

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