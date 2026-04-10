ССО показали кадры поражения двух буровых установок РФ в Каспийском море. ВИДЕО
Силы специальных операций ВСУ обнародовали кадры уничтожения двух буровых платформ российской компании "Лукойл" на шельфе Каспийского моря в ночь на 10 апреля.
Кадры боевой работы ССО обнародовали в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали поражения
Отмечается, что беспилотники ССО поразили ледостойкие платформы на месторождении "имени Грайфера" (бывшее месторождение "Ракушечное") и на месторождении "имени Корчагина" в северной акватории моря примерно в тысяче километров от линии фронта.
Эти платформы враг использует в цепочке обеспечения топливом собственной армии.
"Силы специальных операций наносят дальнобойные удары Deep-strike по объектам противника вглубь территории России. Поражение нефтегазовой инфраструктуры противника существенно ограничивает его возможности обеспечивать топливом войска и наполнять собственный бюджет. ССО продолжают асимметрические действия для стратегического ослабления врага в ведении войны против Украины", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Напомним, что накануне Генштаб ВСУ сообщал, что украинские подразделения поразили две буровые платформы на месторождениях имени Грайфера и Корчагина в Каспийском море. Они обеспечивали российскую армию топливом.
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Навіщо бить по Москві, максимально нашпигованій системами ППО, якщо можна спалить енергетику навкруг Москви, і залишить її без пального? Навіщо бить по танках, на полі бою, якщо можна їх знерухомить, спаливши склади ПММ? (саме так сталося на Чернігівщині, в березні 2022 року - спалили ешелон солярки - і наступ спинився. А потім кацапня побігла назад, кидаючи техніку сотнями одиниць - бо не було чим її заправить...
бо ви игляд палаючого Кремля може змінити піднесення від пропаганди на відчуття поразки та незахищеності. Це був би наочний доказ того, що війна повернулася туди, звідки вона почалася!