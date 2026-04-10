ССО показали кадры поражения двух буровых установок РФ в Каспийском море. ВИДЕО

Силы специальных операций ВСУ обнародовали кадры уничтожения двух буровых платформ российской компании "Лукойл" на шельфе Каспийского моря в ночь на 10 апреля.

Кадры боевой работы ССО обнародовали в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали поражения

Отмечается, что беспилотники ССО поразили ледостойкие платформы на месторождении "имени Грайфера" (бывшее месторождение "Ракушечное") и на месторождении "имени Корчагина" в северной акватории моря примерно в тысяче километров от линии фронта.

Эти платформы враг использует в цепочке обеспечения топливом собственной армии.

"Силы специальных операций наносят дальнобойные удары Deep-strike по объектам противника вглубь территории России. Поражение нефтегазовой инфраструктуры противника существенно ограничивает его возможности обеспечивать топливом войска и наполнять собственный бюджет. ССО продолжают асимметрические действия для стратегического ослабления врага в ведении войны против Украины", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

Напомним, что накануне Генштаб ВСУ сообщал, что украинские подразделения поразили две буровые платформы на месторождениях имени Грайфера и Корчагина в Каспийском море. Они обеспечивали российскую армию топливом.

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