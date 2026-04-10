ССО показали кадри ураження двох бурових установок РФ в Каспійському морі. ВIДЕО
Сили спеціальних операцій ЗСУ показали кадри ураження двох бурових платформ російської компанії "Лукойл" на шельфі Каспійського моря в ніч на 10 квітня.
Кадри бойової роботи ССО оприлюднили в телеграм, повідомляє Цензор.НЕТ.
Деталі ураження
Зазначається, що безпілотники ССО поцілили у льодостійкі платформи на родовищі "імені Грайфера" (колишнє родовище "Ракушечноє") та на родовищі "імені Корчагіна" в північній акваторії моря приблизно за тисячу кілометрів від лінії фронту.
Ці платформи ворог використовує в ланцюгу забезпечення паливом власної армії.
"Сили спеціальних операцій завдають далекобійних Deep-strike ударів по об’єктах противника вглиб території Росії. Ураження нафтогазової інфраструктури противника суттєво обмежує його можливості забезпечувати паливом війська та наповнювати власний бюджет. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України", - сказано в повідомленні.
Що передувало?
Нагадаємо, що напередодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські підрозділи уразили дві бурові платформи на родовищах імені Грайфера та Корчагіна у Каспійському морі. Вони забезпечували російську армію паливом.
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Навіщо бить по Москві, максимально нашпигованій системами ППО, якщо можна спалить енергетику навкруг Москви, і залишить її без пального? Навіщо бить по танках, на полі бою, якщо можна їх знерухомить, спаливши склади ПММ? (саме так сталося на Чернігівщині, в березні 2022 року - спалили ешелон солярки - і наступ спинився. А потім кацапня побігла назад, кидаючи техніку сотнями одиниць - бо не було чим її заправить...
бо ви игляд палаючого Кремля може змінити піднесення від пропаганди на відчуття поразки та незахищеності. Це був би наочний доказ того, що війна повернулася туди, звідки вона почалася!