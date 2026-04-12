Пилоты 414-й бригады "Птахи Мадяра" с помощью дрона оторвали оккупанту нижние конечности. ВИДЕО 18+

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожили российского оккупанта, который приближался к зоне ответственности бойцов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты нанесли прицельный удар по противнику, поразив его в нижнюю часть тела.

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В результате попадания захватчик лишился обеих нижних конечностей и был ликвидирован, что зафиксировано на обнародованных кадрах.

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