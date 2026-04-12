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Пилоты 414-й бригады "Птахи Мадяра" с помощью дрона оторвали оккупанту нижние конечности. ВИДЕО 18+

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожили российского оккупанта, который приближался к зоне ответственности бойцов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты нанесли прицельный удар по противнику, поразив его в нижнюю часть тела.

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В результате попадания захватчик лишился обеих нижних конечностей и был ликвидирован, что зафиксировано на обнародованных кадрах.

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Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Автор: 

армия РФ (23330) уничтожение (10249) дроны (7627) 414 Птахи Мадяра (213)
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Топ комментарии
+10
Відірвали нижні,то хай іде додому на верхніх.Насєкомоє.
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12.04.2026 17:30 Ответить
+8
Як говорять кацапи "ногі в рукі і впірьод".
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12.04.2026 17:37 Ответить
+5
Нех!й шастать.
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12.04.2026 17:32 Ответить

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