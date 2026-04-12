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Пілоти 414-ї бригади "Птахи Мадяра" дроном відірвали окупанту нижні кінцівки. ВIДЕО 18+

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували російського окупанта, який рухався до смуги відповідальності бійців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти завдали прицільного удару по противнику, уразивши його в нижню частину тіла.

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У результаті влучання загарбник втратив обидві нижні кінцівки та був ліквідований, що зафіксовано на оприлюднених кадрах.

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Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (21550) знищення (10569) дрони (8726) 414 Птахи Мадяра (215)
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Топ коментарі
+10
Відірвали нижні,то хай іде додому на верхніх.Насєкомоє.
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12.04.2026 17:30 Відповісти
+8
Як говорять кацапи "ногі в рукі і впірьод".
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12.04.2026 17:37 Відповісти
+5
Нех!й шастать.
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12.04.2026 17:32 Відповісти

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