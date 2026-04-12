Пілоти 414-ї бригади "Птахи Мадяра" дроном відірвали окупанту нижні кінцівки. ВIДЕО 18+
Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували російського окупанта, який рухався до смуги відповідальності бійців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти завдали прицільного удару по противнику, уразивши його в нижню частину тіла.
У результаті влучання загарбник втратив обидві нижні кінцівки та був ліквідований, що зафіксовано на оприлюднених кадрах.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+10 олег иванов #434516
показати весь коментар12.04.2026 17:30 Відповісти Посилання
+8 Леонід #587957
показати весь коментар12.04.2026 17:37 Відповісти Посилання
+5 Леонід #587957
показати весь коментар12.04.2026 17:32 Відповісти Посилання
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